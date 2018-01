Φόβοι για έκρηξη μετά τη σύγκρουση πλοίων στην Κίνα

Το πτώμα ενός από τους 32 ανθρώπους, που επέβαιναν στο ιρανικό δεξαμενόπλοιο, το οποίο συγκρούστηκε το βράδυ του Σαββάτου με φορτηγό πλοίο σημαίας Χονγκ Κονγκ 160 ναυτικά μίλια ανατολικά της Σαγκάης.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει σήμερα στο πλοίο, το οποίο μετέφερε 136.000 τόνους αργού πετρελαίου, με αποτέλεσμα αυτό να κινδυνεύει να εκραγεί ή να βυθιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας.

«Προσπαθούμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να αποφύγουμε μια νέα καταστροφή», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου για τη διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα.

Οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν τους 31 αγνοούμενους με τη συνδρομή δέκα κυβερνητικών σκαφών και πολλών αλιευτικών πλοίων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών προσθέτοντας ότι και ένα νοτιοκορεατικό ακτοφυλακή βρίσκεται στο σημείο.

Όμως, οι συνθήκες δεν ευνοούν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Εικόνες από το σημείο δείχνουν τεράστιες φλόγες πάνω από το σκάφος και πυκνό μαύρο καπνό γύρω στη θάλασσα.

#UPDATE China has sent vessels for rescue operations and cleanup to avoid a secondary disaster, says MOFA spokesperson pic.twitter.com/rv0gcLtwVl

— CGTN (@CGTNOfficial) 7 Ιανουαρίου 2018