«Φωτιά» στις ενδιάμεσες εκλογές βάζουν τα τρομοδέματα

Λίγες ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές που θα καθορίσουν εάν οι Ρεπουμπλικάνοι ή οι Δημοκρατικοί θα αποκτήσουν τον έλεγχο στα δύο σώματα του Κογκρέσου, το μπαράζ αποστολών εκρηκτικών δεμάτων με στόχο υποστηρικτές των Δημοκρατικών ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο στις ΗΠΑ. Ανήσυχος ο Ντ. Τράμπ που δεν σχολίασε τις πληροφορίες που θέλουν τον φερόμενο δράστη -συνελήφθη- να είναι ένθερμος υποστηρικτής του κόμματός του.

Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι συνέλαβαν έναν άνδρα στη Φλόριντα ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για την αποστολή δεμάτων με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε επικριτές του Αμερικανού προέδρου. Η αστυνομία έφτασε στα χνάρια του υπόπτου με τη χρήση γενετικού υλικού. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχουν κι άλλοι δράστες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο συλληφθείς πρόκειται για άνδρα 56χρονο που ονομάζεται Σίζαρ Σάγιοκ Τζούνιορ και έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο.

Είναι η πρώτη σύλληψη από την αρχή της έρευνας για την υπόθεση, ενώ συνολικά έχουν σταλεί τουλάχιστον 12 πακέτα με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε υψηλόβαθμα στελέχη του Κόμματος των Δημοκρατικών, όπως ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον, ο πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν, γερουσιαστές και βουλευτές του κόμματος, ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αλλά και ο πρώην επικεφαλής της CIA, Τζον Μπρέναν, ο διευθυντής της NSA, Τζέιμς Κλάπερ, και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε τη σύλληψη του υπόπτου όμως δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η υπόθεση στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην πολιτική βία να εδραιωθεί στις ΗΠΑ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Οι Αμερικανοί πρέπει να ενωθούν και να δείξουν στον κόσμο ότι είμαστε ενωμένοι στην ειρήνη, την αγάπη και την αρμονία», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας «τις ειδεχθείς τρομοκρατικές ενέργειες».

Ωστόσο δεν σχολίασε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο φερόμενος δράστης, είναι ένθερμος υποστηρικτής των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Σάγιοκ έπεσε στα χέρια των αρχών λίγα 24ωρα μετά το μπαράζ ανεπιτυχών επιθέσεων.

Πάνω στο λευκό φορτηγάκι του βρέθηκαν πολλά αυτοκόλλητα του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του Αμερικανού αντιπροέδρου Μάικ Πενς, καθώς και ένα που έγραφε «Το CNN είναι χάλια», σύμφωνα με τη φωτογραφία που ανήρτησε στο Twitter δημοσιογράφος του CNN.

