Φονική κακοκαιρία στη νότια Ιταλία - αγνοείται 2χρονο αγοράκι

Σφοδρή κακοκαιρία, με ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες που προκάλεσαν πλημμύρες, και η οποία αναμένεται να διαρκέσει για ακόμη δύο ημέρες πλήττει τη νότια Ιταλία και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να κηρύξουν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, όταν παρασύρθηκε το αυτοκίνητό τους από ορμητικά νερά και αγνοείται ένα δίχρονο αγοράκι.

Νεκροί είναι μια γυναίκα και το επτάχρονο αγοράκι της, ενώ αγνοείται το δίχρονο αδελφάκι του που παρασύρθηκε από το νερό. Στις έρευνες συμμετέχουν μέλη της Πολιτικής Προστασίας και ελικόπτερα της πυροσβεστικής από τις πόλεις της Κατάνης και του Σαλέρνο.

Η περιοχή της Καλαβρίας έχει πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία αναμένεται να συνεχιστούν και να επεκταθούν και στην κεντρική Ιταλία μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε ματαίωση πτήσεων στην νότια Ιταλία, ενώ εκατοντάδες πολίτες απευθύνθηκαν στην Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική για βοήθεια.

Οι αρχές, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο προτίθενται να κηρύξουν την περιφέρεια σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

«Τις επόμενες ώρες θα ζητήσουμε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο περιφερειάρχης της Καλαβρίας Μάριο Ολιβέιρο, που ανέφερε ότι η κακοκαιρία έχει επηρεάσει ολόκληρο τον ιταλικό Νότο.

Όπως είπε, πολλές οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ πολλοί άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους με βάρκες.

IR satellite animation of the ongoing severe line of storms over the western Ionian sea this morning. A V-shaped MCS maintaining intense storms and torrential rainfall onto the Calabria and Puglia regions, S Italy. Extreme flash floods threat continues! Animation via @meteociel pic.twitter.com/mx91dKvJ18

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 5 Οκτωβρίου 2018