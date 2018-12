Φονική έκρηξη σε βενζινάδικο στην Ιταλία

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε βενζινάδικο στην επαρχία Ριέτι της Ιταλίας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 12, ενώ ορισμένα άλλα ΜΜΕ ανεβάζουν τον αριθμό τους στους 37.

Two dead, several injured in petrol station explosion near Rome https://t.co/fpk0gDcfm3 pic.twitter.com/HhzhxMMrhm

— The Local Italy (@TheLocalItaly) 5 Δεκεμβρίου 2018