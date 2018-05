Φενερμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague

Την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της Euroleague που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, πήραν η τουρκική Φενερμπαχτσέ και η ισπανική Ρεάλ Μαδρίτης, έπειτα από τους ημιτελικούς της Παρασκευής, στο πλαίσιο του φάιναλ φορ της διοργάνωσης.

Η Φενέρ, εμφανώς καλύτερη από τη Ζαλγκίρις Κάουνας, επικράτησε στον πρώτο ημιτελικό με 76-67 και θα διεκδικήσει το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της, ο οποίος μάλιστα είναι και διαδοχικός, καθώς είναι η περσινή πρωταθλήτρια. Από την πλευρά του, ο προπονητής της τουρκικής ομάδας, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, θα επιδιώξει να πάρει έναν «back to back» τίτλο: κάτι που λείπει από την αξιοσημείωτη καριέρα του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Επίσης, ο Κώστας Σλούκας θα παλέψει για τη «κολλητή» κούπα Euroleague, μετά τις κατακτήσεις το 2012 και 2013 με τον Ολυμπιακό, και την 4η στην καριέρα του. Αν συμβεί αυτό, ο Έλληνας γκαρντ θα αφήσει πίσω του με τρεις τους Βασίλη Σπανούλη, Δημήτρη Διαμαντίδη και Κώστα Τσαρτσαρή, ενώ θα πλησιάσει στο -1 τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, ο οποίος με τους πέντε που έχει πανηγυρίσει με τον Παναθηναϊκό είναι ο Έλληνας παίκτης με τους περισσότερους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 19-13, 39-33, 54-50, 76-67.

Από την πλευρά της, η Ρεάλ Μαδρίτης, με όπλα της τα τρίποντα και τα επιθετικά ριμπάουντ, κατάφερε να ξεπεράσει το αρχικό σοκ του πρώτου δεκαλέπτου (όπου βρέθηκε πίσω στο σκορ με 10 πόντους) και να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό (τελικό σκορ: 92-83), όπου θα διεκδικήσει το 10 της τίτλο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Έτσι, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θα αγωνιστεί στον «μικρό τελικό» της Κυριακής για δεύτερη διαδοχική χρονιά, αυτή τη φορά απέναντι στην Ζαλγκίρις Κάουνας.

Τα δεκάλεπτα: 30-20, 46-47, 56-63, 83-92.

Τα αποτελέσματα των ημιτελικών και το πρόγραμμα της Κυριακής:

Ημιτελικοί:

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)... 76-67

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)... 83-92

Κυριακή, 20 Μαΐου 2018