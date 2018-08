Φάρμακα ανοσοθεραπείας επιβραδύνουν μεταστατικούς όγκους στον εγκέφαλο

Ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς με μελάνωμα, την πιο σοβαρή μορφή καρκίνου του δέρματος, που έχει κάνει μετάσταση στον εγκέφαλο προσφέρει μια νέα μελέτη που έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 28 κλινικές στις ΗΠΑ σε συνολικά 94 ανθρώπους, διαπιστώθηκε ότι ο συνδυασμός δύο φαρμάκων που ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα συρρίκνωσε τους καρκινικούς όγκους στον εγκέφαλο σε πολλούς ασθενείς με μελάνωμα.

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα των New York Times, το μελάνωμα είναι πιο πιθανό σε σχέση με άλλους τύπους καρκίνου να εξαπλωθεί στον εγκέφαλο και άπαξ και κάνει μετάσταση εκεί λιγότεροι απ' το 20% των ασθενών καταφέρουν να ζήσουν για παραπάνω από ένα χρόνο με τις κλασικές θεραπείες, σύμφωνα με τον δρ. Hussein A. Tawbi, επικεφαλής της μελέτης και αναπληρωτή καθηγητή Ογκολογίας με ειδίκευση στο μελάνωμα.

Ωστόσο, στη μελέτη το 82% των ασθενών ζούσε ακόμη ένα χρόνο μετά την μετάσταση.

«Αυτά είναι εξαιρετικά νέα. Μπορούμε να βοηθήσουμε πολλούς περισσότερους ασθενείς με μελάνωμα και ελπίζουμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πολλούς περισσότερους ασθενείς γενικότερα με αυτά τα αποτελέσματα», σχολίασε ο δρ. Tawbi.

Να σημειωθεί ότι μόνο στις ΗΠΑ αναμένονται για φέτος περίπου 91.270 νέα κρούσματα μελανώματος, καθώς και περίπου 9.320 θάνατοι απ' τη συγκεκριμένη ασθένεια.

Η αντιμετώπιση του καρκίνου που έχει κάνει μετάσταση στο κεφάλι είναι η νέα πρόκληση για τον τύπο φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη.

Οι αναστολείς των σημείων ελέγχου επιτρέπουν στο ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς να καταπολεμά τον καρκίνο, μια στρατηγική θεραπείας που ονομάζεται ανοσοθεραπεία.

Τα φάρμακα αυτά έχουν αποτρέψει τη θανατηφόρα έκβαση της ασθένειας, περιλαμβανομένου του μελανώματος και του καρκίνου στους πνεύμονες και τα νεφρά σε αρκετές περιπτώσεις. Αν και δεν βοηθούν απαραίτητα όλους τους ασθενείς, όταν λειτουργούν μπορεί να έχουν αξιοθαύμαστα αποτελέσματα.

Κατά τον δρ. Tawbi τα νέα ευρήματα θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο θεραπείας και να χορηγείται ο συνδυασμός των παραπάνω φαρμάκων σε ασθενείς με μελάνωμα ως μέρος της αρχικής θεραπευτικής αγωγής. Επίσης, τονίζει τη σημασία του να δοκιμαστούν σε ανθρώπους με άλλου τύπου καρκίνους που έχουν κάνει μετάσταση στον εγκέφαλο. Ο ίδιος εκτιμά ότι κάθε χρόνο περίπου 200.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ εμφανίζουν μετάσταση όγκου στον εγκέφαλο από άλλα σημεία του σώματος.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη σημασία που εξακολουθεί να έχει σε πολλούς απ' αυτούς τους ασθενείς η ακτινοβολία.

Εξάλλου, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν ισχύουν, τουλάχιστον για την ώρα, για όσους εμφανίζουν αρχικά τον καρκίνο στον εγκέφαλο

Η μελέτη δημοσιεύτηκε χθες, Τετάρτη, στην επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine.