Εύσημα στην Αθήνα, έπονται δόση και χρέος

Στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει η ελληνική κυβέρνηση, αναφέρθηκαν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μετά το πέρας της συνεδρίασης του Eurogroup που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, έκανε λόγο για «εξαιρετικά νέα» σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι μόνο δύο από τα 110 προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης μένουν ανοιχτά.

Good news on #Greece. They acted on all agreed measures & #eurogroup is now turning to the final review of the #ESM programme. The reform agenda should outlive the programme — Mário Centeno (@mariofcenteno) 19 Φεβρουαρίου 2018

Μάλιστα, ο Σεντένο τόνισε ότι η ολοκλήρωση των δύο εκκρεμοτήτων δεν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία -όπως υπογράμμισε- έχει καταβάλει «τεράστιες προσπάθειες» για την εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων, επιδεικνύοντας «ισχυρή κυριότητα» των μεταρρυθμίσεων αυτών.

Ειδικότερα, για το θέμα των πλειστηριασμών, ο Σεντένο τόνισε ότι οι «θεσμοί» θα το αξιολογήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει, από νομικής πλευράς, τις αναγκαίες δράσεις για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και πρέπει να αξιολογηθεί πώς θα εφαρμοστεί σε όλη την Ελλάδα.

«Τώρα η μπάλα είναι στο δικό μας γήπεδο», δήλωσε ο επικεφαλής του Eurogroup και αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Όπως είπε, μόλις οι θεσμοί επιβεβαιώσουν την ολοκλήρωση και των τελευταίων προαπαιτούμενων, θα προχωρήσουν οι εθνικές διαδικασίες έγκρισης της εκταμίευσης της δόσης των 5,7 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι τεχνικές συζητήσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους έχουν ήδη ξεκινήσει.

Very significant progress made in #Greece, 99% of prior actions done: 108/110. Confident remaining two will be done in time for next #Eurogroup, allowing decision to be taken on disbursement. — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 19 Φεβρουαρίου 2018

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί μίλησε για σημαντική πρόοδο, καθώς υλοποιήθηκε το 99% των προαπαιτούμενων, και εξέφρασε την πίστη του ότι οι δύο εκκρεμότητες θα ολοκληρωθούν εγκαίρως για το επόμενο Eurogroup, προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση για εκταμίευση της δόσης.

Σημείωσε επίσης ότι τα τεχνικά κλιμάκια θα επιστρέψουν στην Αθήνα για να ξεκινήσουν συζητήσεις την επόμενη Δευτέρα για την τέταρτη και τελική αξιολόγηση. Στόχος της αποστολής θα είναι να συμφωνηθούν τα σχέδια για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών μέχρι τον Μάιο, ώστε στις 21 Ιουνίου το Eurogroup να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, Κλάους Ρέγκλινγκ, αναφέρθηκε στην εκταμίευση της δόσης των 5,7 δισ. ευρώ που εκκρεμεί, σημειώνοντας ότι θα μπορέσει να αποδεσμευτεί μετά τα μέσα Μαρτίου.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, τα δύο τελευταία προαπαιτούμενα (που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και το Ελληνικό) είναι τεχνικής φύσης. Κυβέρνηση και «θεσμοί» ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως αναμένουν την ολοκλήρωσή τους και τυπικά μέσα στο προσεχές διάστημα. Η εκταμίευση της δόσης ακολουθεί αμέσως μετά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το θέμα των πλειστηριασμών ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, και τον επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, ωστόσο οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι υπήρξε ένταση. Ερωτηθείς σχετικά, ο Σεντένο απάντησε ότι κάποιες φορές στο Eurogroup γίνονται έντονες συζητήσεις, ωστόσο «τίποτα το ιδιαίτερο δεν συνέβη σήμερα». Ο Μοσκοβισί είπε ότι μερικές φορές οι δημοσιογράφοι υπερεκτιμούν ανταλλαγές απόψεων, δίνοντάς τους διάσταση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Τεχνικά κλιμάκια και δόση

Από τη δόση των 6,7 δισ. ευρώ που θα λάβει η Ελλάδα από τον ESM, λόγω της ολοκλήρωσης της γ' αξιολόγησης, αρχικά θα εκταμιευθούν 5,7 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 3,3 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν για την κάλυψη των δανειακών αναγκών της χώρας για το διάστημα Φεβρουαρίου- Ιουνίου 2018, το 1,9 δισ. ευρώ για τη δημιουργία ταμειακού αποθέματος (cash buffer) και το 0,5 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου σε ιδιώτες. Το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ αφορά επίσης στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου.

Teams will also discuss the growth strategy for #Greece for the coming years. When #Greece concludes its programme six months from now, it must become a normal country in terms of EU procedures and a normal member of the #eurozone. — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 19 Φεβρουαρίου 2018

Σημειώνεται ότι στις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται να έρθουν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών και στις 26 Φεβρουαρίου οι επικεφαλής (Πίτερ Ντόλμαν- ΔΝΤ, Ντέκλαν Κοστέλο- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Φραντσέσκο Ντρούντι- ΕΚΤ και Νικόλα Τζιαμαρόλι- ESM), σηματοδοτώντας την έναρξη της δ' αξιολόγησης.

Η παραμονή των επικεφαλής θα είναι ολιγοήμερη και στις συζητήσεις θα τεθούν η ατζέντα και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων επαφών. Οι επικεφαλής των κλιμακίων προγραμματίζεται να επανέλθουν μετά το Πάσχα για τις τελικές διαπραγματεύσεις, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται οι λεπτομέρειες του «ελληνικού προγράμματος» που θα εφαρμοστεί μετά το μνημόνιο, οι ρυθμίσεις για το χρέος, καθώς και το είδος της εποπτείας μετά την- χωρίς προληπτική πιστωτική γραμμή- έξοδο από το πρόγραμμα.

Δηλώσεις πριν τη συνεδρίαση

Ως «εξαιρετικά νέα» χαρακτήρισε την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα, ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, προσερχόμενος στη σημερινή συνεδρίαση.

«Οι ελληνικές αρχές κάνουν εξαιρετική δουλειά εφαρμόζοντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων» είπε ο Πορτογάλος υπουργός Οικονομικών, συμπληρώνοντας ότι «έπειτα από μια μακρά περίοδο προγραμμάτων στην Ελλάδα, οκτώ χρόνων, πλέον κοιτάμε την ολοκλήρωσή τους. Αυτά είναι σίγουρα εξαιρετικά νέα».

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Πιερ Μοσκοβισί, αναφέρθηκε στη «σημαντική πρόοδο» που έχει επιτύχει η Ελλάδα, καθώς έχει εκπληρώσει «το 99% των προαπαιτούμενων δράσεων στις οποίες έχει δεσμευθεί», τονίζοντας ότι το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης είναι πολύ κοντά.

EPA/OLIVIER HOSLET

Σύμφωνα με τον Π. Μοσκοβισί, το Eurogroup θα πρέπει να στείλει το μήνυμα ότι μέσα στους επόμενους έξι μήνες θα γίνει ό,τι είναι δυνατό για να μπορέσει η Ελλάδα να ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα και να περάσει σε μια νέα εποχή ευημερίας. Επανέλαβε ότι κατά το διάστημα αυτό, θα πρέπει να συμφωνηθεί η μετα-μνημονιακή εποπτεία της Ελλάδας, καθώς και τα μέτρα που θα ελαφρύνουν το βάρος του ελληνικού χρέους.

Στο θέμα του ελληνικού χρέους αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λεμερ, προσερχόμενος στη συνεδρίαση, σημειώνοντας ότι «δεν είμαστε μακριά από την οριστική ρύθμιση» του εν λόγω ζητήματος:

Πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα για την εκταμίευση της επόμενης δόσης και γι' αυτό κοιτάμε τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί από την ελληνική κυβέρνηση εδώ και πολλούς μήνες. Πιστεύω ότι είναι ένα καλό νέο γιατί δείχνει ότι δεν είμαστε μακριά από την οριστική ρύθμιση του ζητήματος του ελληνικού χρέους... Πρέπει να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια τους επόμενους μήνες, καθένας από την πλευρά του για να ολοκληρώσουμε αυτή την οριστική ρύθμιση... Πιστεύω ότι υπάρχει καλή συνεννόηση μεταξύ ΔΝΤ και Ελλάδας προκειμένου να φτάσουμε σε συμφωνία. Όλα αυτά θα μας επιστρέψουν να βάλουμε πίσω μας το ζήτημα του ελληνικού χρέους και να επικεντρωθούμε σε αυτό που είναι πιο σημαντικό, δηλαδή την ενδυνάμωση της ευρωζώνης.