Εξιτήριο από εβδομάδα για τα παιδιά στην Ταϊλάνδη

Στα σπίτια τους αναμένεται να επιστρέψουν την επόμενη εβδομάδα τα 12 παιδιά της ποδοσφαιρικής ομάδας «Αγριόχοιροι» και ο προπονητής τους, έπειτα απ' την περιπέτεια σε σπήλαιο της Ταϊλάνδης, όπως έκανε γνωστό σήμερα ο υπουργός Υγείας Πιγιασακόλ Σακολσαταγιαντόρν.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, τα αγόρια, ηλικίας 11 έως 16 ετών, καθισμένα στα κρεβάτια τους, φαίνονται καλά στην υγεία τους και ευχαριστούν τους διασώστες τους.

WATCH: All 13 #ThamLuang survivors say they're in good health, looking forward to feasting https://t.co/Fo6DMOgi8o pic.twitter.com/EhfjFsD5iW

— Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 14 Ιουλίου 2018