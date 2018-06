«Το Eurogroup να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις»

Για μία κρίσιμη εβδομάδα για την Ελλάδα κάνει λόγο μέσω Twitter ο Πιερ Μοσκοβισί καλώντας το Eurogroup να λάβει τις αποφάσεις που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος.

Ο Επίτροπος Οικονομικών με μία σειρά αναρτήσεων στο Twitter τονίζει τις πιο σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων ετών με αριθμούς, λίγο πριν από τη λήψη των τελικών αποφάσεων.

Αναλυτικά, αναφέρεται στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία βυθίστηκε σε ύφεση το 2008, συρρικνώθηκε κατά 9,1% το 2011, αναπτύχθηκε ελαφρά το 2014 και στη συνέχεια παρέμεινε στάσιμη ξανά το 2015-16. «Το περασμένο έτος παρατηρήθηκε μια επιστροφή στην ανάπτυξη (1,4%) και προβλέπουμε ότι η οικονομία θα αυξηθεί κατά 1,9% φέτος και κατά 2,3% το 2019», υπογραμμίζει.

Αναφορικά με τα ελλείμματα, υπενθυμίζει ότι η κατάρρευση της εμπιστοσύνης στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας στα τέλη του 2009 «πάγωσε» τη χώρα από τις αγορές και σήμανε την έναρξη της κρίσης χρέους, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι από έλλειμμα 15,1% του ΑΕΠ το 2009, η Ελλάδα επιτυγχάνει από το 2016 πλεόνασμα (0,8% πέρυσι).

Σε ό,τι αφορά την ανεργία, σημειώνει ότι από τα «αφόρητα» υψηλά επίπεδα του 27,5%, το 2013 μειώνεται «σταθερά», φτάνοντας το 21,5% το 2017, ενώ προβλέπεται να μειωθεί στο 20,1% φέτος και στο 18,4% το 2019. «Στη σωστή τροχιά, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος», σημειώνει.

Εξάλλου, ο Π. Μοσκοβισί εξηγεί ότι η βασική προτεραιότητα του προγράμματος ήταν να υποστηρίξει τα πιο ευάλωτα άτομα. «Τουλάχιστον 290.000 νοικοκυριά απολαμβάνουν τώρα το νέο εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 600.000 άτομα ή το 5,8% του ελληνικού πληθυσμού», αναφέρει.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών μιλάει και για το κτηματολόγια επισημαίνοντας ότι είναι μια από τις πιο ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και ότι ήδη καλύπτει το 29% των δικαιωμάτων ακίνητης περιουσίας. «Όταν ολοκληρωθεί το 2021, θα διευκολύνει τη συλλογή φόρων ακίνητης περιουσίας και θα συμβάλει στην τόνωση των επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού και της βιομηχανίας», επισημαίνει.

Επιπλέον, αναφέρεται στην καθιέρωση της καθολικής υγειονομικής περίθαλψης, που ολοκληρώθηκε το 2016 και που είχε ως αποτέλεσμα «δύο εκατομμύρια ανασφάλιστοι πολίτες να απολαμβάνουν τώρα την πλήρη πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες ως θεμελιώδες δικαίωμα που αναγνωρίζεται από το νόμο».

Ο Π. Μοσκοβισί κάνει λόγο επίσης, για «πρωτοφανή αλληλεγγύη», καθώς από το 2010, έχουν διατεθεί 273,7 δισ. ευρώ στην Ελλάδα (241,6 δισ. ευρώ από χώρες της ζώνης του ευρώ και 32,1 δισ. από το ΔΝΤ). «Μέχρι το τέλος του προγράμματος που ξεκίνησε το 2015 η Ελλάδα θα έχει υλοποιήσει περισσότερες από 450 δράσεις (συμπεριλαμβανομένων των 88 από την τέταρτη και την τελική αξιολόγηση).

Η Ελλάδα συζητήθηκε σε 33 συναντήσεις του Eurogroup από τον Ιούλιο του 2015» σημειώνει ο Γάλλος επίτροπος και καταλήγει:

«Εν ολίγοις, η Ελλάδα εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις της και είμαι βέβαιος ότι τα κράτη-μέλη θα εκπληρώσουν τώρα τις δικές τους. Χρειαζόμαστε έναν ισορροπημένο συμβιβασμό μεταξύ όλων των παραγόντων, διασφαλίζοντας ανάπτυξη και βιώσιμο χρέος για το μέλλον αυτής της χώρας που έχει περάσει τόσο πολλά».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ