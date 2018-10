Έργο του Banksy αυτοκαταστράφηκε ενώ πουλήθηκε για 1,3 εκατ.

Μια μάλλον πανάκριβη φάρσα, αν είναι κακόγουστη και προκλητική το κρίνεται εσείς, έκανε ο διάσημος καλλιτέχνης γκράφιτι Banksy. Ένα από τα πιο γνωστά έργα του, το «Κορίτσι με το μπαλόνι» πουλήθηκε σε δημοπρασία του Οίκου Sotheby’s αντί του ποσού των 1,3 εκατ. ευρώ. Και πριν προλάβει να το πάρει στα χέρια του ο αγοραστής, το έργο πέρασε μέσα από μηχάνημα κοπής εγκατεστημένο στην κορνίζα του και έγινε... κορδέλες.

Η «αυτοκαταστροφή» του έργου ξεκίνησε δευτερόλεπτα αφότου ακούστηκε το χτύπημα του σφυριού που επιβεβαίωνε την πώληση του «Κοριτσιού με το μπαλόνι», το οποίο ήταν το τελευταίο αντικείμενο που βγήκε στη δημοπρασία προς πώληση.

Video of Banksy artwork self-destructs after selling at auction for £1m

Ο καλλιτέχνης, που δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής το πρόσωπό του στο κοινό και που αρέσκεται να προκαλεί, αμέσως ανέβασε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram στην οποία έγραφε: «Going, going, gone…», που στη γλώσσα των δημοπρασιών σημαίνει «Πωλείται, πωλείται, πουλήθηκε...», αλλά στην κυριολεξία σημαίνει αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε: Πάει, πάει, χάθηκε...

«Φαίνεται ότι την πατήσαμε», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των Sotheby’s και υπεύθυνος για τα έργα σύγχρονης τέχνης στην Ευρώπη, Άλεξ Μπράντζικ.

Ακόμη δεν έχει γίνει σαφές αν το γεγονός της καταστροφής απομειώνει ή αυξάνει την αξία του έργου.

Πάντως, ο οίκος Sotheby’s δήλωσε ότι «είναι σε συζήτηση με τον αγοραστή του έργου, που έχει σοκαριστεί από την εξέλιξη. Μελετάμε τα επόμενα βήματα».

Προσωπικά, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Όσο να το κάνεις, 1 εκατομμύριο λίρες ή 1,3 εκατομμύρια ευρώ (έτσι ολογράφως τα εκατομμύρια για να τα καταλαβαίνουμε) είναι μεγάλο ποσό.

Αλλά επειδή δεν είμαι πλούσια, αν και φιλότεχνη, δεν κινδυνεύω να πέσω θύμα τέτοιας φάρσας.