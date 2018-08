Κινητικότητα υπάρχει στον ΠΑΟΚ, με αφορμή τις καταγγελίες Ρώσων δημοσιογράφων πως δέχθηκαν επίθεση και απειλές από οπαδούς του «δικεφάλου» στην Τούμπα, το βράδυ της Τετάρτης, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τη Σπαρτάκ Μόσχας.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έχει θέσει ήδη το ζήτημα στο μικροσκόπιο, προκειμένου να διερευνηθεί αφενός το πώς προσέγγισαν οι οπαδοί στα δημοσιογραφικά κι αφετέρου εάν πράγματι έλαβε χώρα το καταγγελθέν περιστατικό.

Σε κάθε περίπτωση, ο επίσημος ΠΑΟΚ επιχειρεί να κρατήσει χαμηλά τους τόνους, με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, να υπόσχεται σε ρωσικά ΜΜΕ πως θα διερευνήσει ο ίδιος την υπόθεση:

Η ΠΑΕ, με ανάρτησή της στο twitter είχε κάνει λόγο για «μικροεπεισόδιο», κατά το οποίο ένας Ρώσος δημοσιογράφος προέβη σε «χειρονομία» κατά των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ απάντησε σε Ρώσο δημοσιογράφο, ο οποίος μίλησε ξεκάθαρα για επίθεση στην Τούμπα, μέσω Twitter.

@UEFA Russian journalists were attacked and robbed at the stadium entrance and at the press tribune inside the arena in Saloniki as @fcsm_official played with @PAOK_FC. Police and host club officials did nothing. Care to comment? Would Spartak be punished for something like that?

— Feldman (@EvgenyFeldman) 9 Αυγούστου 2018