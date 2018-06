Ψηλά επιθυμεί να κρατήσει τους τόνους η Άγκυρα με τον Ταγίπ Ερντογάν και κορυφαίους εκπροσώπους του να εμμένουν με σκληρές δηλώσεις κατά της Ελλάδας. Ο οκτώ Τούρκοι αξιωματικοί, αλλά και η τουρκική και ελληνική οικονομία στο επίκεντρο.

Ο γνωστός για τις ακραίες θέσεις του αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Μπεκίρ Μποζντάγκ επανήλθε με δηλώσεις του για το θέμα των οκτώ Τούρκων αξιωματικών αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Άγκυρα θα επιχειρήσει να τους φέρει στην Τουρκία.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Καμμένο πως θα ενημερώσει το NATO για τις τουρκικές απειλές ο Μποζντάγκ τόνισε ότι πρόκειται για διένεξη μεταξύ δύο χωρών και πως δεν είναι θέμα του NATO.

«Η ελληνική δικαιοσύνη έδρασε παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, ενώ επιχειρεί να τους παρέχει και μεγαλύτερη κάλυψη» τόνισε και συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα να δρα όπως θέλει στο εσωτερικό της, όμως εμείς θα συνεχίσουμε να πολεμάμε την τρομοκρατική οργάνωση FETO τόσο εντός όσο και εκτός Τουρκίας».

«Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε την τρομοκρατία και έχουμε ήδη καταγράψει τη στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία» πρόσθεσε με νόημα.

Την ίδια στιγμή δημοσίευμα της hurriyet αναφέρει ότι η Ελλάδα... προσπαθεί να κλιμακώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Ειδικότερα, η τουρκική εφημερίδα επισημαίνει ότι οι ναυτικές δυνάμεις της χώρας αυξάνουν την παρουσία τους στο Αιγαίο ως αντίμετρα προς την Ελλάδα, η οποία προσπαθεί να αυξήσει την ένταση στην περιοχή.

Σημειώνεται, ακόμη, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Χουλουσί Ακάρ, αλλά και ο υπουργός Άμυνας επισκέφθηκαν ναυτικές δυνάμεις στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο και ζήτησαν να είναι όλοι σε κατάσταση ετοιμότητας.

Από την πλευρά του ο Ταγίπ Ερντογάν επιχείρησε να ασχοληθεί με τα οικονομικά της χώρας του, κάνοντας επίθεση στις αγορές μέσω... Ελλάδας.

Η προεκλογική περίοδος στη γειτονική χώρα κορυφώνεται και ο Τούρκος πρόεδρος είναι αναγκασμένος να τοποθετηθεί και για τα οικονομικά ζητήματα που υπάρχουν στην Τουρκία.

Μιλώντας σε εκδήλωση του οικονομικού επιμελητηρίου της Άγκυρας ο Ερντογάν δήλωσε «Η γειτονική Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει, έχει τελειώσει κι όμως έχει αναβαθμιστεί η πιστοληπτική τους ικανότητα τέσσερις. Αυτοί έχουν βουλιάξει, έχουν καταρρεύσει, μπορείς να τους σώσεις αυξάνοντας την πιστοληπτική τους ικανότητα; Κοιτάξτε τους δρόμους τους και δείτε σε πόσο κακή κατάσταση βρίσκονται τώρα».

Turkey's #Erdogan: Our neighbour #Greece has gone bankrupt, finished, yet they [credit rating agencies] raised its rating fourfold. These [Greece] people have sunk, collapsed, are you able to save them by raising its rating? Look at their streets & see how [terrible] they are now pic.twitter.com/gLWoqFAYni

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 7 Ιουνίου 2018