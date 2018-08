Επίθεση στην Google γιατί «φιλτράρει» τις καλές ειδήσεις που τον αφορούν

Στον πόλεμο που διεξάγει εναντίον αυτών που αποκαλεί «ψευδείς ειδήσεις», ο Αμερικανός πρόεδρος ανακάλυψε ακόμη έναν εχθρό. Επιτέθηκε εναντίον της μηχανής αναζήτησης της Google, υποστηρίζοντας ότι «κρύβει» τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ που τον κρίνουν με δίκαιο τρόπο και αντιθέτως προωθεί τις «ψευδείς ειδήσεις». Όπως υποστήριξε, η Google «αποκρύπτει» τις συντηρητικές φωνές της Αμερικής.

Με δύο αναρτήσεις του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα επιληφθεί της κατάστασης, χωρίς ωστόσο να εξηγεί με ποιο τρόπο.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of...

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Αυγούστου 2018