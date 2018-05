Επίθεση σε ορθόδοξη εκκλησία στην Τσετσενία

Τουλάχιστον επτά είναι οι νεκροί από επίθεση ενόπλων σε ορθόδοξη εκκλησία στην Τσετσενία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες νεκροί είναι οι τέσσερις δράστες της επίθεσης, δύο αστυνομικοί και ένα πιστός.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τέσσερις ένοπλοι εισέβαλαν στην εκκλησία του Αρχάγγελου Μιχαήλ στην πρωτεύουσα της Τσετσενίας, Γκρόζνι, οπλισμένοι με πυροβόλα όπλα, μαχαίρια και βόμβες μολότοφ.

Οι αρχές αναφέρουν ότι οι δράστες της επίθεσης προσπάθησαν να πάρουν ομήρους αλλά αστυνομικοί, έπειτα από επιχείρηση τους σκότωσαν όλους.

URGENT: 2 officers, 1 worshiper killed in attack on Orthodox church in Chechnya – reports https://t.co/ui05OoXvQ3 pic.twitter.com/sBnM6sI3p2

— RT (@RT_com) 19 Μαΐου 2018