Περιστατικό με ένοπλο, στο οποίο άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, σημειώθηκε στο Μέριλαντ κοντά σε στρατιωτική βάση. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί και δύο τραυματίες, ωστόσο οι αρχές διευκρινίζουν ότι οι αριθμοί αυτοί είναι «προσωρινοί».

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, έχει κλείσει το γειτονικό σχολείο, ενώ γίνεται έρευνα για το περιστατικό. Προειδοποίησε τους πολίτες να αποφύγουν το σημείο, τονίζοντας ότι «το περιστατικό με τον ένοπλο είναι σε εξέλιξη».

Σύμφωνα με τις αρχές, το συμβάν σημειώθηκε 9.09 π.μ. τοπική ώρα, στην επαρχία Χάρφορντ, σε αποθήκη διανομής φαρμάκων, όπου εργάζονται περίπου 1.000 άνθρωποι.

Jerry Jackson /The Baltimore Sun via AP

Ακόμη δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον δράστη της επίθεσης, ούτε σε τι κατάσταση βρίσκεται.

BREAKING: Police are responding to a shooting in northeast Maryland that involves "multiple victims." pic.twitter.com/488QHJYji4

Σύμφωνα με το γραφείο του Σερίφη, η κατάσταση «εξακολουθεί να είναι ρευστή», ενώ στο σημείο της επίθεσης κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, το FBI και πράκτορες της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και εκρηκτικών των ΗΠΑ (ATF).

Το Πέριμαν βρίσκεται 55 χλμ. βορειοανατολικά της Βαλτιμόρης, και το σημείο του περιστατικού βρίσκεται κοντά σε μια εκκλησία και πολλές επιχειρήσεις, αλλά και κοντά στη στρατιωτική βάση του Αμπερντίν.

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ μέσω Twitter αναφέρθηκε σε «τρομακτικό περιστατικό» και υποσχέθηκε «πλήρη στήριξη και βοήθεια».

Το περιστατικό έρχεται σε λιγότερο από 24 ώρες από άλλη επίθεση με πυροβόλο όπλο στις ΗΠΑ. Χθες, Τετάρτη, ένας αστυνομικός πυροβόλησε τέσσερις ανθρώπους σε δικαστήριο της Πενσιλβάνια, και σκοτώθηκε από άλλο αξιωματικό.