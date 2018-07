«Βίαιο επεισόδιο» που προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων σημειώθηκε στη γερμανική πόλη Luebeck όταν άγνωστος επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτες λεωφορείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν 14 τραυματίες, δύο εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί σοβαρά χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο επιτιθέμενος άφησε το σακίδιο του να πέσει και στη συνέχεια έβγαλε το όπλο του (μαχαίρι κουζίνας). Ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο και στη συνέχεια χτυπήθηκε από τον ύποπτο. Προηγουμένως ο οδηγός, είχε προλάβει να ανοίξει τις πόρτες προκειμένου να βγουν οι επιβάτες.

H αστυνομία της περιφέρειας που ήταν κοντά στο συμβάν και έδρασε άμεσα, ενημέρωσε πως εξετάζει την κατάσταση και θα δώσει περισσότερες πληροφορίες αργότερα.

Es hat in #lübeck #kücknitz einen Vorfall in einem Linienbus gegeben. Dabei wurden Menschen verletzt. Es wurde niemand getötet. Der Täter konnte überwältigt werden und befindet sich in Polizeigewahrsam. Wir sind weiterhin vor Ort und berichten auch hier weiter.

— Polizei SH (@SH_Polizei) 20 Ιουλίου 2018