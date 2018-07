Επίθεση με εκρηκτικά στο σπίτι του Τζέρι Άνταμς

Επίθεση με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σημειώθηκε τη νύχτα στο σπίτι του πρώην ηγέτη του Σιν Φεν Τζέρι Άνταμς στο Μπέλφαστ και στην κατοικία ενός άλλου στελέχους του ίδιου κόμματος, του Μπόμπι Στόρεϊ.

Απ' την έκρηξη ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όπως διαβεβαίωσε και ο ίδιος ο Άνταμς, αλλά προκλήθηκαν ζημιές σε ένα αυτοκίνητο.

«Όλα καλά. Δεν τραυματίστηκε κανείς» έγραψε ο Άνταμς στο Twitter, ευχαριστώντας γείτονες και συντρόφους στο Σιν Φέιν που έσπευσαν να βοηθήσουν.

All well here. No one hurt. Thanks 4 all the texts & phone calls. Thanks 2 all the great neighbours, the Neighbourhood Watch & Sinn Féin reps who were here very quickly. — Gerry Adams (@GerryAdamsSF) 14 Ιουλίου 2018

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας ανέφερε επίσης μέσω Twitter ότι ερευνά «δύο επεισόδια» που σημειώθηκαν σε δύο διαφορετικές διευθύνσεις στο δυτικό Μπέλφαστ, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Police are currently dealing with two incidents at two separate addresses in west Belfast.



There are no further details at this stage. — PSNI West Belfast (@PSNIBelfastW) 13 Ιουλίου 2018

Εκπρόσωπος του κόμματος, ο Τζέρι Κέλι, καταδίκασε αυτές τις «θρασύδειλες» ενέργειες. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου επισημαίνει ότι λίγα λεπτά πριν την επίθεση στο σπίτι του Άνταμς υπήρχαν παιδιά απέξω. «Συνιστώ ψυχραιμία. Αυτές οι επιθέσεις είναι απονενοημένες ενέργειες ολοένα και πιο απεγνωσμένων ομάδων».

Completely condemn the leaving of dangerous devices outside the home of Gerry Adams and others in West Belfast. Someone could have been seriously hurt. People in West Belfast are fed up with these actions and want an end to bombs and guns on our streets! — Gerry Carroll (@GerryCarrollPBP) 14 Ιουλίου 2018

Ο Τζέρι Άνταμς τον περασμένο Φεβρουάριο παρέδωσε τα ηνία του Σιν Φέιν στη Μαίρη Λου Μακντόναλντ, μετά από 34 χρόνια στην ηγεσία του.

Η χθεσινή διπλή επίθεση κατά πρώην ηγετικών στελεχών του Σι Φέιν έρχεται λίγες μέρες μετά τα τα εκτεταμένα επεισόδια στο Λοντοντέρι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας, για τα οποία η τοπική αστυνομία επιρρίπτει την ευθύνη στην αποσχισθείσα οργάνωση «Αληθινός IRA».

Μόνο την Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters, έπεσαν 74 βόμβες μολότοφ, στο Λοντοντέρι, με την αστυνομία να ανακοινώνει πως οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων κινήθηκαν δολοφονικά κατά αστυνομικών.