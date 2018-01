Επίθεση κατά του «δόλιου» Πακιστάν που «μόνο παίρνει λεφτά»

Με επίθεση κατά του Πακιστάν μέσω του προσφιλούς του Twitter ξεκίνησε το 2018 για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος υποστήριξε ότι ενώ λαμβάνει δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια, «ψεύδεται και εξαπατά» τις ΗΠΑ, προστατεύοντας τρομοκράτες τους οποίους αναζητούν οι αμερικανικές δυνάμεις. Όπως έγραψε, το Πακιστάν θεωρεί τους Δυτικούς ηγέτες «βλάκες».

Το Πακιστάν έχει υποσχεθεί να βοηθήσει στις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ωστόσο, όπως εκτιμούν οι New York Times, η έως τώρα αδυναμία του να εξαρθρώσει τρομοκρατικές οργανώσεις έχει εκνευρίσει τον Αμερικανό προέδρο, που μελετά να παρακρατήσει 250 εκατ. δολάρια από τη βοήθεια που επρόκειτο να στείλει στο Ισλαμαμπάντ τον Αύγουστο, και την οποία ακόμα περιμένει η κυβέρνηση του Πακιστάν.

Το Πακιστάν, αν και μη ΝΑΤΟϊκή χώρα, θεωρείται από τις ΗΠΑ χώρα-σύμμαχος λόγω της θέσης στη Νοτιοανατολική Ασία.

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ ήταν σαφές:

«Οι ΗΠΑ έχουν ανόητα δώσει στο Πακιστάν περισσότερα από 33 δισ. δολάρια βοήθεια τα τελευταία 15 χρόνια. Αλλά αυτοί προστατεύουν τους τρομοκράτες που αναζητούμε στο Αφγανιστάν, προσφέροντας ελάχιστη βοήθεια. Τέρμα!».

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 Ιανουαρίου 2018