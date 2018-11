Επίθεση ακροδεξιών κατά ακτιβιστών υπέρ των τρανς στην Ουκρανία

Θύματα επίθεσης με σπρέι πιπεριού έπεσαν στο Κίεβο δύο ακτιβιστές που συμμετείχαν σε πορεία για τα δικαιώματα των τρανς, από δεκάδες ακροδεξιούς που επιχείρησαν να αμαυρώσουν τη διαδήλωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian περίπου 30 άτομα έλαβαν μέρος στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα, κρατώντας σημαίες με το ουράνιο τόξο και πλακάτ με συνθήματα όπως: «η τρανσοφοβία πρέπει να σταματήσει» και «αν μείνεις σιωπηλός θα έρθει και η σειρά σου».

Ακροδεξιοί πέταξαν καπνογόνα στο πλήθος, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν στο σημείο.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι δύο γυναίκες δέχθηκαν επίθεση με σπρέι πιπεριού και χρειάστηκε να τους παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Ένας Καναδός δημοσιογράφος κατήγγειλε επίσης ότι δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο από ακροδεξιό, ενώ κάλυπτε την πορεία.

Journalist @ColborneMichael took punch to face, sustained cut & had glasses broken by far-right radicals while covering today’s transgender rights rally as police not only stood by but physically removed activists from city-sanctioned event. cc @pressfreedom @RSF_EECA @OSCE_RFoM pic.twitter.com/UZyn7aKdee

— Christopher Miller (@ChristopherJM) 18 Νοεμβρίου 2018