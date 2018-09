Επιστροφή στο μέλλον της ηλεκτρονικής μουσικής

Είστε έτοιμοι για την πρώτη μεγάλη ξένη συναυλία της νέας (χειμερινής!) σεζόν με ένα από τα ονόματα που αποτελούν ορόσημο στην ηλεκτρονική σκηνή των τελευταίων τριών δεκαετιών; Σε μία εβδομάδα από τώρα λοιπόν, το ερχόμενο Σάββατο, θα δούμε live στην Αθήνα τους The Chemical Brothers.

Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται από τα μέρη μας, μας επισκέφθηκαν ξανά πριν από πολλά χρόνια, στον Ιππικό Ομιλο και μας σήκωσαν όλους στον... αέρα. Τόσο δυναμική ηλεκτρονική μουσική, δύσκολα ακούς. Και επανέρχονται στο πλαίσιο του Release Athens, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ που τώρα μας βάζει σε φθινοπωρινό mood και μας υπόσχεται «ένα εκθαμβωτικό οπτικοακουστικό show». Μην το χάσετε, σας εφιστώ την προσοχή. Θα είναι και μεγάλη η παραγωγή, όπως μαθαίνουμε, εκπληκτική, καθηλωτική, με ψυχεδελικά visuals, strobe lights και lasers. Θα νιώθουμε λες και βρισκόμαστε σε ένα γιγάντιο χορευτικό κλαμπ, θα είναι σαν ένα back to the future ταξίδι στα μαγικά nineties.

Ντουέτο από το Μάντσεστερ οι Chemical Brothers, ο Τομ Ρόουλαντς και ο Εντ Σίμονς, ταλαντούχοι μουσικοί, παραγωγοί και djs. Ηταν αυτοί, όντως, που άλλαξαν τον ήχο της πόλης, κάνοντάς την να αφήσει στην άκρη τη flower power ή την brit pop, ώστε να ακολουθήσει τους εκρηκτικούς big beat ήχους στο dancefloor. Τους ακούμε και θυμόμαστε κομμάτια: Hey Boy Hey Girl, Galvanize, Setting Sun, Block Rockin' Beats, Leave Home, Out Of Control, Star Guitar, Electrobank και πολλά ακόμα.

Ξεκίνησαν το 1989 (ως The Dust Brothers αρχικά και ως dj's κυρίως) και, μαζί με ονόματα όπως οι The Prodigy και ο Fatboy Slim, ανανέωσαν πλήρως τον ηλεκτρονικό ήχο, τοποθετώντας το big beat στο επίκεντρο της μουσικής παραγωγής. Είναι το πρώτο σχήμα, λένε, που έφερε το electro στις μεγάλες αρένες συνδυάζοντας ωστόσο πολλά διαφορετικά, μεταξύ τους, πράγματα: χιπ χοπ με επιρροές από τους Public Enemy, ογκώδη beats και ροκ κιθάρες! Πρώτο τους άλμπουμ που (μας) χτύπησε σαν κεραυνός τότε το «Exit Planet Dust» του '95 (αναφορά στο αρχικό τους όνομα The Dust Brothers) για να ακολουθήσουν δύο ακόμα δίσκοι που μετέτρεψαν τους Chemical σε παγκόσμιους σταρ: το «Dig Your Own Hole» (1997) και το «Surrender» (1999). «Για εμάς, η παραγωγή και η σύνθεση τραγουδιών αποτελεί μέρος της ίδιας διαδικασίας», λένε.

«Δεν είναι κάτι το ξεχωριστό όταν γράφουμε τη μουσική και στη συνέχεια κάνουμε και την παραγωγή. Είναι κάτι που συμβαίνει ταυτόχρονα, να γράφουμε τη μουσική και μετά να φτιάχνουμε τραγούδια. Βέβαια, κάθε φορά το χτίζουμε με διαφορετικό τρόπο. Αλλες φορές γράφουμε τους ήχους πρώτα και τα τραγούδια βγαίνουν μόνα τους, μέσα από αυτούς. Αλλοτε όμως προηγούνται οι νότες».

Πλέον μετρούν εκατομμύρια πωλήσεις και πολλά βραβεία (Grammy, Brit, MTV), οκτώ συνολικά άλμπουμ, ένα σάουντρακ, έναν live δίσκο και τρεις best-of συλλογές. Οπως βλέπουμε στο setlist των τελευταίων τους συναυλιών, επιχειρούν σε αυτές μία αναδρομή στο σύνολο της καριέρας τους. Ενα live που θα μοιάζει με greatest hits. Επειδή όμως ανακοίνωσαν πως μπαίνουν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν το νέο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά, είναι δεδομένο πως θα ακούσουμε και καινούργιο υλικό. «Παραμένουν ορμητικοί», διαβάζουμε, «ενάντια σε κανόνες, με ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα και στόχο τους ανοιχτόμυαλους μουσικόφιλους». Το επόμενο Σάββατο θα είμαστε εκεί.