Επιμένει στις θεωρίες συνωμοσίας ο Π. Καμμένος

Ο υπουργός Άμυνας έσπευσε να σχολιάσει τις εξελίξεις στη γειτονική μας χώρα με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter που αφήνει υπόνοιες για χρηματισμό βουλευτών του VMRO προκειμένου να δώσουν θετική ψήφο στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Αυστηρή απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της ΠΓΔΜ.

Ο Πάνος Καμμένος που κατ΄ επανάληψη έχει αναφερθεί κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, έγραψε στο Twitter: «Ποιός θα φανταζόταν ότι στην Ευρώπη των αξιών και της δημοκρατίας οποίος δεν ψηφίζει κατά τις εντολες προφυλακίζεται και οποίος συμμορφώνεται παίρνει μπόνους 2.000.000€ μαύρο χρήμα. Ντρέπομαι.»

Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου της γείτονος. Ο Μίλε Μποσνιακόφσκι επέκρινε τον Έλληνα υπουργό καταλογίζοντας του ότι διέδωσε «ψεύτικες ειδήσεις» (fake news) που διαψεύσθηκαν από την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ. Παράλληλα τον κάλεσε «για το καλό της δημοκρατίας και της διπλωματίας» να εργασθούν «για τη φιλία των δύο λαών».

Dear Mr. Kammenos , please be informed that you have shared fake news already officially denied by our Government. In the spirit of democracy and good diplomacy lets work for the friendship between our countries.

