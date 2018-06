Επιμένει να «βλέπει» άνοδο της εγκληματικότητας παρά τα στοιχεία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα, παρά τις αποδείξεις για το αντίθετο, ότι η εγκληματικότητα καταγράφει άνοδο στη Γερμανία εξαιτίας της μετανάστευσης, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της μεταναστευτικής πολιτικής του Βερολίνου.

«Η εγκληματικότητα στη Γερμανία καταγράφει άνοδο άνω του 10% (οι αρμόδιες αρχές δεν θέλουν να υπολογίζουν αυτά τα εγκλήματα) από τη στιγμή που (άρχισαν) να αποδέχονται τους μετανάστες» έγραψε σήμερα στο Twitter, σχολιάζοντας ότι «είναι ακόμα χειρότερο σε άλλες χώρες».

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America!

