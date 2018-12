Επική πρόκριση στο θρίλερ του «Γ. Καραϊσκάκης»

Με 3-1 επικράτησε ο Ολυμπιακός της Μίλαν, έπειτα από μία εντυπωσιακή εμφάνιση που του έδωσε το εισιτήριο της πρόκρισης για την επόμενη φάση του Europa League.

Χάρη στο αποτέλεσμα αυτό, ο Ολυμπιακός τερμάτισε στη δεύτερη θέση του 6ου ομίλου μαζί με τους «ροσονέρι», των οποίων υπερτερούσε στην ισοβαθμία.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 2-0 με τον Σισέ στο 60΄ και το αυτογκόλ του Ζαπάτα στο 70΄ και δεν πτοήθηκαν όταν ο Ζαπάτα μείωσε στο 72΄ το σκορ.

Τη λύση έδωσε ο Φορτούνης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 81΄, δίνοντας την πρόκριση ομάδα του Πειραιά.

ℹ️ Rapid, Malmö, Sevilla, Krasnodar, Rennes, BATE, Celtic, Villarreal, Genk, Slavia Praha & Olympiacos are through to the round of 32. #UEL pic.twitter.com/hDrosYdD2E

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 13 Δεκεμβρίου 2018