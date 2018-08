Επιχείρηση εκκένωσης μετά τον σεισμό στην Ινδονησία

Μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης των νησιών στην Ινδονησία από κατοίκους και τουρίστες έχουν ξεκινήσει οι αρχές, μία μέρα μετά τον μεγάλο σεισμό των 6,9 Ρίχτερ, που προκάλεσε των θάνατο σε τουλάχιστον 98 ανθρώπους και 209 τραυματίες.

Ο απολογισμός για τα θύματα του σεισμού είναι προσωρινός και αναμένεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς όσο θα συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στοιχεία από τις αρχές.

Οι περισσότεροι νεκροί βρέθηκαν στην ορεινή βόρεια πλευρά του Λομπόκ, μακριά από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στο νότιο και δυτικό τμήμα του νησιού.

Οι διασώστες συνεχίζουν και σήμερα την έρευνα για επιζώντες στα χαλάσματα των σπιτιών, των τεμενών και των σχολείων που καταστράφηκαν από τον σεισμό, ενώ την Ινδονησία συνεχίζουν να ταρακουνούν μετασεισμοί έντασης μέχρι και 5,3 Ρίχτερ.

Video of Lombok quake: Hundreds on the Gili Islands wait to be evacuated

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε επιχείρηση για την απομάκρυνση περίπου 1.200 τουριστών, αλλά και των πολιτών, που συγκεντρώνονται στα παράλια των νησιών περιμένοντας να έρθουν πλοία να τους παραλάβουν.

Όπως ανακοινώθηκε «οι ομάδες έρευνας και διάσωσης κατάφεραν να διασώσουν 2.000 -2.700 τουρίστες στο Γκίλι, Ινδονήσιους και ξένους, οι οποίοι απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ένα λιμάνι στο βόρειο Λομπόκ προκειμένου στη συνέχεια να μεταβούν στο αεροδρόμιο».

«Ορισμένοι αποφάσισαν να παραμείνουν, αλλά η πλειονότητα θέλησε να αποχωρήσει», αναφέρθηκε.

Επίσης, χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνονται από τις εστίες τους. Μόνο στο Λομπόκ οι εκτοπισμένοι από τον σεισμό αναμένεται να φτάσουν τους 20.000, ενώ υπάρχει μεγάλη ανάγκη για φάρμακα και τρόφιμα.

AP Photo/Tatan Syuflana

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, Σουτόπο Πούρβο Νουργκόχο «οι δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, τρεις γέφυρες έχουν υποστεί ζημιές, ορισμένα σημεία είναι δύσκολο να τα προσεγγίσει κανείς και δεν έχουμε επαρκές προσωπικό».

Εξαιτίας των ζημιών που υπέστη το νοσοκομείο του Ματαράμ, τη μεγαλύτερη πόλη του Λομπόκ, σε εκατοντάδες τραυματίες προσφέρθηκε ιατρική βοήθεια στον εξωτερικό χώρο του.

AP Photo/Fauzy Chaniago

Δυνατός σεισμός, μικρό εστιακό βάθος

Ο σεισμός των 6,9 βαθμών είχε πολύ μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιομέτρων, γεγονός που εξηγεί τις ζημιές που προκάλεσε σε χιλιάδες κτίρια. Έγινε εξαιρετικά αισθητός στο κοντινό νησί Μπαλί, τον δημοφιλέστερο ινδονησιακό τουριστικό προορισμό.