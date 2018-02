Επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός

Πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 80-76, ο Παναθηναϊκός υπέταξε στην έδρα του την Μπασκόνια, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Χάρη στη νίκη του αυτό, ο Παναθηναϊκός ανέβασε το ρεκόρ του στο 14-8 (νίκες - ήττες) και παραμένει στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα στη διοργάνωση. Αντίθετα, η Μπασκόνια υποχώρησε περαιτέρω, στο 10-12.

. @paobcgr gets the win behind the big @DaBoyKG22 performance. pic.twitter.com/M7AMWvgQjs

Ο αγώνας «έγειρε» στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν οι γηπεδούχοι κατάφεραν να αποκτήσουν εάν διψήφιο προβάδισμα, το οποίο απώλεσαν στα τελευταία λεπτά, χωρίς ωστόσο περαιτέρω κόστος για τον Παναθηναϊκό.

Γκιστ (6/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ) και Γκάμπριελ (4/7 τρίποντα) με 15 πόντους έκαστος, οδήγησαν επιθετικά τους γηπεδούχους, οι οποίοι είδαν τον Καλάθη να μοιράζει τις 11 από τις 21 ασίστ των «πρασίνων».

Saint Nick



The patience and the no-look pass from @Nick_Calathes15 to that man Gist... again#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/DRb31NPFZb

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Φεβρουαρίου 2018