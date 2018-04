Έπεσε όρθιος στη Μαδρίτη

Ο Παναθηναϊκός γύρισε από μία διαφορά 20 πόντων, ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει σε ολική ανατροπή και γνώρισε την ήττα από τη Ρεάλ με 89-82, γεγονός που τον οδήγησε εκτός του φετινού φάιναλ φορ στην Euroleague.

Οι γηπεδούχοι πήραν τη σειρά των αγώνων με 3-1 (νίκες - ήττες) και προκρίθηκαν για 9η φορά στην ιστορία τους σε φάιναλ φορ.

.@RMBaloncesto holds of a fourth quarter charge to book its place at the Final Four pic.twitter.com/MvifAXuXjV

— EuroLeague (@EuroLeague) 27 Απριλίου 2018