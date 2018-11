Έπεσε μαχόμενος στη Μόσχα ο Ολυμπιακός

Εξαιρετικά διαβασμένος εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός απέναντι στην πανίσχυρη ΤΣΣΚΑ στη Μόσχα, όμως, ένα μικρό μπακ άουτ στο τρίτο δεκάλεπτο έδωσε τη δυνατότητα στη ρωσική ομάδα να πάρει τη ηνία του αγώνα και να φθάσει, τελικά, στη νίκη με 69-65.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν μάλλον νευρικά, όμως οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν σφιχτή άμυνα και κατάφεραν να περιορίσουν την επίθεση της ΤΣΣΚΑ, με τους Ρώσους να είναι άστοχοι και τους φιλοξενούμενους να παίρνουν μία μικρή διαφορά έξι πόντων. Κάπου εκεί ανέλαβε δράση το Σέρχι Ροντρίγκεθ, δίνοντας ώθηση στην ΤΣΣΚΑ, αλλά η λήξη του δεκαλέπτου βρήκε τον Ολυμπιακό μπροστά με 13-15.

Με τον ίδιο τρόπο κύλησε και το δεύτερο δεκάλεπτο με την ομάδα του Μπλατ να ελέγχει τα ριμπάουντ και τον Βασίλη Σπανούλη να δημιουργεί και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι και το +9. Ο Μιλουτίνοφ με δύο βολές στο τέλος του ημιχρόνου έφερε τους ερυθρόλευκους να προηγούνται με 31-35.

.@cskabasket wins the battle of the heavyweights! pic.twitter.com/8Nm5TeAVVw

— EuroLeague (@EuroLeague) 1 Νοεμβρίου 2018