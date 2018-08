Επεισόδιο με πυροβολισμούς και νεκρούς στον Καναδά

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κατοικημένη περιοχή στο Φρέντρικτον του Καναδά.

Η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Όπως ενημέρωσε τους πολίτες το επεισόδιο είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Re: Shooting. At this time, we can confirm multiple fatalities. The incident is ongoing. More information will be available when we can. Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road.

— Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 Αυγούστου 2018