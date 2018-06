Επαιξε με τη φωτιά και έπεσε με τη Ρωσία η Ισπανία

Με μπόλικα καρδιοχτύπια, αφού τα βρήκε σκούρα από το εξαιρετικό Μαρόκο που προηγήθηκε δύο φορές, η Ισπανία πήρε ισοπαλία (2-2) στο φινάλε (90+1’) του ματς, έχοντας τη... βοήθεια του VAR, αλλά ήρθε πρώτη στον όμιλό της και αντιμετωπίζει στους «16» τη Ρωσία.



Το Μαρόκο πραγματοποίησε εμφάνιση-παράσημο και πούλησε ακριβά το τομάρι του. Ο Μπουταΐμπ στο 14’ εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία των Ράμος και Ινιέστα και με εξαιρετικό πλασέ άνοιξε το σκορ για το Μαρόκο (0-1), αλλά η απάντηση των Ισπανών δεν άργησε να έρθει.

Πέντε λεπτά αργότερα (19’) οι Ντιέγκο Κόστα, Ινιέστα και Ισκο «έκρυψαν» τη μπάλα και ο μέσος της Ρεάλ ολοκλήρωσε ένα πανέμορφο ομαδικό γκολ ισοφαρίζοντας (1-1).



Το Μαρόκο στο 55’ έφτασε κοντά σε ένα δεύτερο γκολ με τρομερό σουτ του Αμπραμπατ που τράνταξε το κάθετο δοκάρι του Ντε Χέα στο 55’ αλλά στο 81’ ο Γιούσεφ έκανε το 1-2 με άπιαστη κεφαλιά.

Η Ισπανία κατάφερε με μπόλικα καρδιοχτύπια κι έσωσε την παρτίδα με τη βοήθεια του VAR, που κατακύρωσε από οριακή θέση οφ σάιντ το τακουνάκι του Ασπας, ισοφάρισε σε 2-2 με τακουνάκι στο 90+1’ και σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα βγήκε πρώτη στον όμιλο και θα αντιμετωπίσει στους «16» τη Ρωσία.

GROUP B Ladies and Gentlemen.

Not sure about you....but we're off for a lie down. #WorldCup #ESPMAR #IRNPOR pic.twitter.com/KiKTGlojZu

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 25 Ιουνίου 2018