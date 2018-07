Έπαινοι κι απειλές Τραμπ για το μεταναστευτικό

Την ευκαιρία να επαναλάβει τις ακροδεξιές του απόψεις σχετικά με το σημαντικό ζήτημα της μετανάστευσης βρήκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε, στον Λευκό Οίκο.

Καταρχάς, ο Τραμπ αισθάνθηκε την «ανάγκη» να επαινέσει τους Ιταλούς για τις πολιτικές που εφαρμόζουν στο εν λόγω ζήτημα.

«Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που κάνετε όσον αφορά τη μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση και ακόμη και τη νόμιμη μετανάστευση... Έχετε λάβει μια πολύ σταθερή στάση στα σύνορα, μια στάση που έχουν λάβει λίγες χώρες. Και ειλικρινά, κάνετε το σωστό κατά τη γνώμη μου», δήλωσε ο Τραμπ, επιδοκιμάζοντας την όλο και πιο σκληρή γραμμή που ακολουθεί η Ρώμη στο μεταναστευτικό ζήτημα.

It is my great honor to welcome Prime Minister @GiuseppeConteIT of Italy to the @WhiteHouse ! Join us at 2:00pmE for our joint press conference: https://t.co/XAchZ3zUSe pic.twitter.com/5t4QVsKKqH

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιταλός πρωθυπουργός που έχει δει τη χώρα του να δέχεται περίπου 650.000 μετανάστες από το 2014, έχει δηλώσει παλαιότερα ότι η κυβέρνησή του θα τερματίσει «την επιχείρηση μετανάστευσης».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε εκ νέου με διακοπή στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει τις μεταναστευτικές του πολιτικές, τις οποίες επιδιώκει να ψηφιστούν μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι σε αυτές περιλαμβάνεται κι η δαπάνη 25 δισ. δολαρίων για κατασκευή ενός τείχους στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.

«Έπειτα από τόσα χρόνια συζητήσεων εδώ στις ΗΠΑ, εάν δεν αποκτήσουμε ασφάλεια στα σύνορα, τότε δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να παύσω τη λειτουργία της κυβέρνησης», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Ιταλό πρωθυπουργό.

We must have Border Security, get rid of Chain, Lottery, Catch & Release Sanctuary Cities - go to Merit based Immigration. Protect ICE and Law Enforcement and, of course, keep building, but much faster, THE WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Ιουλίου 2018