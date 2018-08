Εντυπωσιακή αλλαγή της Νικόλ Κίντμαν ως «καταστροφέας»

Πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο θα κάνει στις αρχές Σεπτεμβρίου η ταινία της Κατρίν Κουσούμα με τίτλο «Destroyer» και πρωταγωνίστρια τη Νικόλ Κίντμαν.

Όπως φαίνεται στην πρώτη φωτογραφία από το φιλμ, που δόθηκε στη δημοσιότητα, η εξαιρετική ηθοποιός μεταμορφώνεται ακόμα μια φορά για τις ανάγκες του ρόλου. Μια αστυνομικό του Λος Αντζελες, η οποία στα νιάτα της μπήκε σε μια εγκληματική συμμορία για να την ξεσκεπάσει και είκοσι χρόνια μετά φέρει τα «σημάδια» του τραύματός της.

Σε αντίθεση με τον χαρακτήρα, που υποδύεται η Κίντμαν στη δεύτερη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «Big little lies», μία όμορφη δηλαδή γυναίκα θύμα όμως ενδοοικογενειακής βίας, στη νέα της ταινία η άσχημη ψυχική κατάστασή της αποτυπώνεται στην εξωτερική της εμφάνιση.

«Ξέραμε ότι θέλαμε να μοιάζει με μια αληθινή μεσήλικη γυναίκα με το παρελθόν της ζωγραφισμένο στο πρόσωπο. Με δέρμα πειραγμένο από τον ήλιο, με ίχνη αϋπνίας, άγχους και οργής, σε όλη της τη φυσικότητα» δήλωσε πρόσφατα στο Vanity Fair η Κουσάμα.

Here’s our first official look at Nicole Kidman in Karyn Kusama's Destroyer#upcomingmovie #strongwoman #femaledriven pic.twitter.com/smIznEyjqK

— Nicole Kidman (@NicoleKidman) 22 Αυγούστου 2018