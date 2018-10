Έντονη διπλωματική κινητικότητα για την υπόθεση Κασόγκι

Κλιμακώνεται η κινητικότητα σχετικά με τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, ο οποίος... εξαφανίστηκε στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, στις 2 Οκτωβρίου.

Δράστες της δολοφονίας αλλά και του τεμαχισμού του δημοσιογράφου φέρεται να είναι μία 15μελής ομάδα εκτελεστών από τη Σ. Αραβία, ενώ πληροφορίες υποστηρίζουν ότι πίσω από το αποτρόπαιο έγκλημα βρίσκεται ο ίδιος ο πρίγκιπας-διάδοχος της χώρας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Έπειτα από αρκετές ημέρες σιγής, η Σ. Αραβία αναγνώρισε ότι ο δημοσιογράφος σκοτώθηκε, ενώ μόλις πρόσφατα η εισαγγελία της χώρας παραδέχθηκε ότι η δολοφονία ήταν μία «προμελετημένη ενέργεια».

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η έρευνα της Άγκυρας για το εν λόγω ζήτημα, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, να πιέζει περαιτέρω το Ριαντ, ζητώντας να αποκαλύψει πού βρίσκεται η σορός του δημοσιογράφου, αλλά και ποιοι ήταν οι «τοπικοί συνεργοί» των δραστών.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο γενικός εισαγγελέας της Σαουδικής Αραβίας Saud al-Mojeb φτάνει στην Τουρκία προκειμένου να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τους ανακριτές που αναζητούν τα ίχνη της δολοφονίας του Κασόγκι. Η Άγκυρα επιδιώκει την έκδοση 18 υπόπτων από τη Σαουδική Αραβία, ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών της τελευταίας φαίνεται να απορρίπτει αυτή την προοπτική.

US Defense Secretary Jim Mattis meets with Saudi FM Adel al-Jubeir in Bahrain, calls for a “transparent, full and complete” investigation into the murder of Washington Post journalist Jamal Khashoggi https://t.co/SkBrvBA2QP

— DAILY SABAH (@DailySabah) 28 Οκτωβρίου 2018