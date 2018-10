Ένταση ερευνών για τα τρομοδέματα και πολιτική σύγκρουση

Αγώνα δρόμου κάνουν οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ για να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες της αποστολής τρομοδεμάτων προς μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος, το δίκτυο CNN, αλλά και επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ όπως ο Ρόμπερτ ντε Νίρο και ο επιχειρηματίας Τζορτζ Σόρος και ο πρώην επικεφαλής της CIA, Τζον Μπρέναν. Σε ταχυδρομικό γραφείο της Φλόριντα έχει επικεντρωθεί μέρος των ερευνών.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, μετά την έρευνα που διεξήχθη στις αυτοσχέδιες βόμβες-σωλήνα, διαπιστώθηκε ότι πέντε από τις συνολικά δέκα, εκτός από εκρηκτικά περιείχαν καρφιά και κομμάτια γυαλιού, ώστε αν εκραγούν να προκαλέσουν τουλάχιστον σοβαρούς τραυματισμούς. Όπως τόνισαν ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι, οι βόμβες δεν φτιάχτηκαν μόνο ως απειλή, αλλά είχαν στόχο να προκαλέσουν ζημιές και τραύματα.

Όλες απενεργοποιήθηκαν χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Κάποιες από αυτές με τα καρφιά και τα γυαλιά είχαν σταλεί στον Ρόμπερτ ντε Νίρο, τον πρώην αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον Μπαράκ Ομπάμα.

Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κίρστζεν Νίλσεν, είπε ότι κάποια από τα δέματα εστάλησαν μέσω ταχυδρομείου -κάποια μεταφέρθηκαν με κούριερ, λένε τα αμερικανικά ΜΜΕ- και ξεκίνησαν από τη Φλόριντα.

«Θα τους πιάσουμε και θα τους δικάσουμε» είπε η Νίλσεν.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τζεφ Σέσιονς, είπε από την πλευρά του ότι το FBI δουλεύει μέρα-νύχτα για τον εντοπισμό των δραστών. «Ολόκληρη η κυβέρνηση, όπου στη χώρα, καταδικάζει αυτές τις ενέργειες με κάθε τρόπο και είναι αποφασισμένη να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Ομοσπονδιακοί πράκτορες ερεύνησαν ταχυδρομική υπηρεσία κοντά στην πρωτεύουσα της Φλόριντα, Μαϊάμι, στην περιοχή Όπα-Λόκα, σφραγίδες της οποίας έφεραν τα δέματα με τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Πρόκειται για χώρο καταχώρησης και διανομή αλληλογραφίας προς τα ταχυδρομικά γραφεία.

Στην έρευνά τους αναζητούσαν ίχνη και στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στους δράστες.

Σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζιμ Ο΄Νιλ, «στοιχεία έρχονται στα χέρια μας διαρκώς».

Για την προστασία άλλων πιθανών στόχων των αποστολέων βομβών, οι αστυνομικές αρχές έχουν ενημερώσει διάφορα πρόσωπα και τους «παρέχουν βοήθεια στον έλεγχο του ταχυδρομείου τους».

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κατά των ΜΜΕ και των «ψευδών ειδήσεων».

«Πολύ μεγάλο μέρος της οργής που βλέπουμε σήμερα στην κοινωνία μας προκαλείται από τις επίτηδες ψευδείς και ανακριβείς ειδήσεις των ΜΜΕ. Ασφαλώς αναφέρομαι στα Fake News. Έχει εξελιχθεί τόσο άσχημα και τόσο μισητά που είναι πέρα περιγραφής. Τα επικρατούντα ΜΜΕ πρέπει να κάνουν κάθαρση, και γρήγορα», τιτίβισε.

Όμως, όσοι έλαβαν τα απειλητικά δέματα, έχουν ασκήσει κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου απορρίπτουν οποιαδήποτε ευθύνη του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να υπάρξουν τέτοια φαινόμενα, αλλά επιρρίπτουν την ευθύνη στα ΜΜΕ, κατηγορώντας τα ότι «ρίχνουν λάδι στη φωτιά» των πολιτικών αντιπαραθέσεων.

O Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε το πρωί της Παρασκευής, επιτιθέμενος πάλι στα ΜΜΕ, λέγοντας ότι υπερβάλλουν όταν συγκρίνουν την υπόθεση με τον «Γιουναμπόμπερ» ή την επίθεση στην Οκλαχόμα, ενώ τν κατηγορούν ότι δεν συμπεριφέρεται σαν πρόεδρος.

Funny how lowly rated CNN, and others, can criticize me at will, even blaming me for the current spate of Bombs and ridiculously comparing this to September 11th and the Oklahoma City bombing, yet when I criticize them they go wild and scream, “it’s just not Presidential!”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Οκτωβρίου 2018