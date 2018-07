Ένοπλη επίθεση σε ελληνική συνοικία στον Καναδά

Νεκρός ο δράστης και ένα από τα θύματά του. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν ανάμεσά τους και ένα παιδί. Σύμφωνα με το καναδικό τηλεοπτικό δίκτυο CBC, ακούστηκαν τουλάχιστον 15 πυροβολισμοί στην ελληνική συνοικία Γκρίκταουν στο Τορόντο του Καναδά.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (πρώτες πρωινές ώρες στην Ελλάδα) και ο δράστης της επίθεσης είναι ένας άνδρας περίπου τριάντα ετών σύμφωνα με το CBC.

Ο ένοπλος σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς, ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας της καναδικής οικονομικής πρωτεύουσας, ο Μαρκ Σόντερς , τονίζοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει οποιαδήποτε υπόθεση για τα κίνητρα του δράστη.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r

— n (@nsxoxoii) 23 Ιουλίου 2018