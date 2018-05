Ένας φιλόδοξος και εκρηκτικός προϋπολογισμός

Φιλόδοξος, εξαιρετικά πολιτικός, αλλά και συνάμα εκρηκτικός. Με αυτές τις λέξεις περιγράφει η Le Monde το σχέδιο για τον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της Ευρωζώνης για το διάστημα 2021-2027, που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες από τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Η γαλλική εφημερίδα επισημαίνει ότι η προετοιμασία έχει διαρκέσει μήνες «και το αποτέλεσμα δεν θα απογοητεύσει», για να συμπληρώσει, όμως, ότι ενδέχεται να προκαλέσει ενόχληση σε αρκετά κράτη-μέλη, καθώς αντλεί διδάγματα από τις κρίσεις που συγκλόνισαν την Ένωση από το 2008 και εξής: οικονομική κρίση, μεταναστευτική κρίση και, στη συνέχεια, κρίση δημοκρατικών αξιών.

The new budget is an opportunity to shape our future as a new, ambitious Union of 27 bound together by solidarity. With today's proposal we have put forward a pragmatic plan for how to do more with less. #EUBudget #FutureOfEurope https://t.co/4DDVNmTWdX pic.twitter.com/3pzG9nh1Js

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 2 Μαΐου 2018