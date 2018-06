Ενας «Englishman» στην Αθήνα

Wake up to sunshine in di morning / What a beautiful feeling / Me hear the birds them singing

Mε αυτούς τους στίχους από το σουξέ «Don't Make Me Wait» οι δυο τους επισφράγισαν μια συνεργασία.

Πλέον κανείς μας δεν χρειάζεται να περιμένει για πολύ αφού ο Στινγκ και ο Σάγκι βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα κι έτσι απόψε και αύριο, Σάββατο, στις 21.00, θα είναι συνεπείς στο ραντεβού που έχουν δώσει με το αθηναϊκό κοινό στο Ηρώδειο (στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών).

Δύο βραδιές όπου το ροκ παρελθόν του Στινγκ, τα μεγάλα σουξέ της δεκαετίας του '80 και του '90 συναντούν επί σκηνής τις τελευταίες του μουσικές αναζητήσεις που έχουν εξωτικό χρώμα και τζαμαϊκανές αναφορές.

Γεννημένος στις 2 Οκτωβρίου 1961, ο Στινγκ είναι συνθέτης, στιχουργός, τραγουδιστής, ηθοποιός, συγγραφέας και ακτιβιστής με παρελθόν και σημαντική δράση. Ο Βρετανός των 100 εκατομμυρίων άλμπουμ (από την εποχή των Police αλλά και τη σόλο καριέρα του) έχει κατακτήσει δέκα Grammy, δύο Brit Awards, μία Χρυσή Σφαίρα, ένα Emmy και υπήρξε τέσσερις φορές υποψήφιος για Οσκαρ.

Ο Στινγκ και ο Σάγκι, που περιοδεύουν από καιρό μαζί, ήρθαν στην Αθήνα μετά τα live τους στη Βουλγαρία, ενώ τέλη Απριλίου έκαναν μία στάση στο Λονδίνο για να παίξουν στα 92α γενέθλια της βασίλισσας Ελισάβετ στο Royal Albert Hall.

Αν το «πρωτόκολλο» τηρηθεί κατά γράμμα η συναυλία φαίνεται ότι θα αρχίσει με το «Englishman in New York» και θα ολοκληρωθεί σαν προσευχή με το «Fragile».

Στο μεταξύ θα έχει μεσολαβήσει ένα πρόγραμμα φτιαγμένο για να αποθεώσει μια καριέρα που ξεκίνησε από το 1977, όταν ο Βρετανός έγινε γνωστός με το συγκρότημα The Police (στο Ηρώδειο, από εκείνα τα χρόνια, θα παίξει το «Message in a Bottle», το «Spirits in the Material World», «Εvery Breath You Take», «Next to You» και «Every Little Thing She Does Is Magic»), μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '80 που αποφάσισε να κάνει σόλο καριέρα («If You Love Somebody Set Them Free», «Fields of Gold», «Roxanne», «Desert Rose», «Love Is the Seventh Wave»). Και φυσικά, τα κομμάτια από τη συνεργασία του με τον Σάγκι, όπως τα «Don't Make Me Wait», «Angel», «It Wasn't Me».