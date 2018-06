Ενα μωσαϊκό της σύγχρονης φωτογραφικής παραγωγής

Το κεντρικό πρόγραμμα εκθέσεων του Athens Photo Festival 2018, εγκαινιάστηκε με παρουσία εκατοντάδων επισκεπτών την Τετάρτη 6 Ιουνίου στο Μουσείο Μπενάκη (Κτίριο Οδού Πειραιώς).

Παρουσιάζοντας 80 καλλιτέχνες από 32 χώρες, το Φεστιβάλ τοποθετεί την Αθήνα στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής.

Οι εκθέσεις του Φεστιβάλ που αναπτύσσονται μέσα από αυτοτελείς ενότητες (CONSTRUCTING WORLDS, RANDOM ACCESS IMAGES, PERSONAL NOTEBOOKS, THE EXOTIC OTHER, POST-SOVIET VISIONS, SHELTERING THE SELF, EMBEDDED IN NATURE, IMMERSED IN THE PAST, YOUNG GREEK PHOTOGRAPHERS), φέρνουν σε διάλογο έργα προερχόμενα από ποικίλα αισθητικά ιδιώματα και τεχνικές –φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, βιβλία, εγκαταστάσεις κτλ- δημιουργώντας ένα μωσαϊκό αντιπροσωπευτικό του εύρους της σύγχρονης φωτογραφικής παραγωγής.

Πάνω: Εύα Μπεσλεμέ - Point 3 | Κάτω αριστερά: Miguel Hartung & Jan Christoph Hahn - The Beauty and the Beast | Κάτω δεξιά:Alexei Siozov - Sehnsucht |

Ζητήματα που μας αφορούν όλους/ες, όπως η βία, η διάταξη του αστικού ιστού και τα μαζικά αναπαραγόμενα αρχιτεκτονικά πρότυπα, οι έμφυλες σχέσεις, οι επιρροές της θρησκείας στην καθημερινότητα, οι ανισότητες, ο καταναλωτισμός κ.ά. θίγονται με ευρηματικότητα όσον αφορά στα αίτια και τις συνέπειές τους, άλλοτε με το βλέμμα στραμμένο προς τη μεγάλη εικόνα της κοινωνίας και άλλοτε προς τα μέσα με έναν προσωπικό, ημερολογιακό, φαντασιωτικό τόνο.

Ενώ άλλα, όπως ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η επιτήρηση, οι μηχανισμοί καταγραφής και αναπαράστασης, έχοντας κεντρική σημασία για τις ευρύτερες συνθήκες ζωής, αναδεικνύουν ταυτόχρονα και διαστάσεις που τέμνονται με εγγενή χαρακτηριστικά του φωτογραφικού μέσου και έτσι γίνονται θέμα μιας ενδιαφέρουσας απόπειρας αναστοχασμού επάνω στα ίδια τα εργαλεία της φωτογραφικής τεχνολογίας.

Πάνω: Jaako Kahilaniemi- 100 Hectares of Understanding | Κάτω αριστερά: Πέτρος Ευσταθιάδης - Gold Rush | Κάτω δεξιά: Miki Hasegawa - Internal Notebook |

Πάνω αριστερά: Tomaso Clavarino - Confiteor (I Confess) | Πάνω δεξιά: Diego Moreno - Huésped (Guest) | Κάτω: David Denil - Let us not fall asleep while walking |

Πέρα από τις εκθέσεις στο Μουσείο Μπενάκη, ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και παράλληλων εκθέσεων βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το διήμερο 25 και 26 Ιουνίου κατά το οποίο θα πραγματοποιηθούν διεθνή Portfolio Reviews που προσφέρουν την ευκαιρία σε φωτογράφους και καλλιτέχνες να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές για τη δουλειά τους και να αναζητήσουν τον δρόμο προς διεθνή φεστιβάλ, μέσα ενημέρωσης και δίκτυα, μέσα από την επαφή με επιμελητές μουσείων, διευθυντές φεστιβάλ, εκδότες, editors, κριτικούς και θεωρητικούς της τέχνης από 14 χώρες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Athens Photo Festival 2018 για να δείτε τους συμμετέχοντες/σες φωτογράφους καθώς και λεπτομέρειες για όλες τις παράλληλες δράσεις.

Διοργάνωση: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας

Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας Καλλιτεχνικόςδιευθυντής: Μανόλης Μωρεσόπουλος

Μανόλης Μωρεσόπουλος Συμβουλευτική Επιτροπή: Δημοσθένης Αγραφιώτης, Κωστής Αντωνιάδης, Σταύρος Μωρεσόπουλος