Δήλωση με την οποία καταδικάζει τον ρατσισμό και κάθε μορφή βίας έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα χρόνο μετά τα αιματηρά γεγονότα του Σάρλοτσβιλ, της Βιρτζίνια, όταν στη διάρκεια διαδηλώσεων ακροδεξιός έριξε το αυτοκίνητό του σε ομάδα αντιρατσιστών με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια διαδηλώτρια και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.

Στη δήλωσή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τονίζει ότι καταδικάζει «κάθε μορφή ρατσισμού και τις ενέργειες βίας», ενώ έκανε έκκληση για ενότητα μεταξύ των Αμερικανών.

Στο μήνυμά του μέσω Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι οι «ταραχές» στο Σάρλοτσβιλ «είχαν ως αποτέλεσμα άδικους θανάτους και διχόνοια. Πρέπει να ενωθούμε ως έθνος. Καταδικάζω όλες τις μορφές ρατσισμού και τις πράξεις βίας. Ειρήνη σε ΟΛΟΥΣ τους Αμερικανούς!».

The riots in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all types of racism and acts of violence. Peace to ALL Americans!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Αυγούστου 2018