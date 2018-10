Εν μέσω διαμαρτυριών το τελευταίο κεφάλαιο της τραγωδίας στο Πίτσμπουργκ

Πένθος στο Πίτσμπουργκ, καθώς σήμερα και χθες έγιναν οι κηδείες ορισμένων από τα έντεκα θύματα, που το Σάββατο έχασαν τη ζωή τους σε συναγωγή, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος ήρθε αντιμέτωπος με εκατοντάδες διαδηλωτές, όταν πήγε αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αγνόησε τις κατηγορίες και από τοπικούς αξιωματούχους εναντίον του για υποκίνηση μίσους κι έφτασε στην περιοχή μαζί με τη σύζυγό του. Υποστήριξε ότι ο ίδιος και η Μελάνια είχαν ωραία και ζεστή μεταχείριση, όπως και ότι δεν είδαν ούτε μια μικρή διαμαρτυρία, επειδή ήταν πιο μακριά.

Melania and I were treated very nicely yesterday in Pittsburgh. The Office of the President was shown great respect on a very sad & solemn day. We were treated so warmly. Small protest was not seen by us, staged far away. The Fake News stories were just the opposite-Disgraceful! pic.twitter.com/9B9HgCF1G9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Οκτωβρίου 2018