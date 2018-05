«Εμφύλιος - Ελλάδα 1943-1949, ένας διεθνής πόλεμος»

Ένα βιβλίο συναρπαστικό σαν ταινία, όπου ο διακεκριμένος ιστορικός δρ André Gerolymatos ξεκινάει από τις ρίζες του Εθνικού Διχασμού και φτάνει μέχρι τις εκκωφαντικές κραυγές που ακούγονται σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων για Μελιγαλά και Γράμμο.

Το Βιβλίο

Ένα ιστορικό θέμα που είναι εν πολλοίς γνωστό και όλοι θεωρούν ότι το κατέχουν, αναλύεται κάτω από μία μοναδική και πρωτότυπη ματιά. Ο πιο αιματηρός πόλεμος στην ιστορία της Ελλάδας γίνεται αντικείμενο μιας ψύχραιμης και συστηματικής μελέτης, αποκτώντας κινηματογραφική ματιά.

Είπαν για το βιβλίο

«Ο συγγραφέας, με γλαφυρές περιγραφές και αμεσότητα στη γραφή, επιτυγχάνει να μεταφέρει το αναγνώστη σε αυτή την ταραχώδη στιγμή της ελληνικής ιστορίας και σχεδόν να τον μετατρέψει σε αυτόπτη μάρτυρα των γεγονότων.»

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας

«Μια αποτύπωση που προκαλεί δέος και ελπίζω ταυτόχρονα να οδηγήσει την καρδιά και τον νου σε μια ειλικρινή επανεξέταση της τότε ελληνικής τραγωδίας και τελικά σε μια σχέση χωρίς φανατισμούς αλλά γαλήνια, με την Ιστορία μας, και του αδελφού με τον αδελφό».

Κώστας Γαβράς, σκηνοθέτης

«Μετά 75 χρόνια από την ουσιαστική έναρξη του ελληνικού Εμφυλίου, ήταν ώρα να κυκλοφορήσει στα ελληνικά ένα ιστορικό έργο που όχι μόνον παρουσιάζει τα γεγονότα της εποχής αλλά και τα εντάσσει στο διεθνές πλαίσιο. Σε αντίθεση με τις διαφορετικές ιστορικές εκδοχές νικητών και ηττημένων, ο Gerolymatos αξιοποιεί πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές για να ανασυνθέσει μια πλήρη, ψύχραιμη αφήγηση».

Κατερίνα Σώκου, Δημοσιογράφος Καθημερινή

Οπισθόφυλλο

Όταν αναφέρεται η λέξη «Εμφύλιος» συνήθως προκαλούνται δύο ειδών αντιδράσεις: Κάποιοι επιλέγουν να αλλάξουν θέμα συζήτησης ή να αποτραβηχτούν αμήχανα. Άλλοι το βλέπουν ως αφορμή για να εκφράσουν τα πιστεύω τους και συχνά η συζήτηση εκτροχιάζεται σε φλογισμένες αντιπαραθέσεις. Ωστόσο, πόσο καλά γνωρίζουμε αυτή την τραγική περίοδο, η οποία αποτελεί μέχρι σήμερα το κομβικό σημείο της σύγχρονης Ιστορίας μας;

Γιατί συνεχίζουμε να την αποφεύγουμε ή να την προσεγγίζουμε με δηκτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντί να τη μελετήσουμε με ψυχραιμία και αντικειμενικότητα; Σε ένα βιβλίο συναρπαστικό σαν ταινία, ο διακεκριμένος ιστορικός δρ André Gerolymatos αναλύει όχι μόνο τα λίγα χρόνια των μαχών, αλλά ξεκινάει από τις ρίζες του Εθνικού Διχασμού και φτάνει μέχρι τις εκκωφαντικές κραυγές που ακούγονται σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων για Μελιγαλά και Γράμμο.

Με μοναδική, πρωτότυπη αφήγηση, που βασίζεται σε μέχρι πρόσφατα απόρρητα έγγραφα από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, ο συγγραφέας αποδεικνύει ότι ο Εμφύλιος ήταν –πάνω απ’ όλα– ένας διεθνής πόλεμος και η πρώτη πράξη του Ψυχρού Πολέμου. Και, αγνοώντας τις σειρήνες της πολιτικολογίας, αποκαλύπτει μια έξοχη τοιχογραφία του πιο αιματηρού πολέμου της χώρας μας. Μια τοιχογραφία που προκαλεί δέος, δίνει τροφή για σκέψη και προσφέρει την αφορμή για να πάμε μερικά βήματα μπροστά.

Ο δρ André Gerolymatos είναι διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και καθηγητής Ιστορίας. Επίσης, κατέχει την Έδρα Ελληνικών Σπουδών του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου της Βρετανικής Κολομβίας στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser. Παράλληλα, είναι επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Νανκάι της Κίνας, ενώ υπήρξε μέλος του Καναδικού Συμβουλευτικού Σώματος για θέματα εθνικής ασφάλειας.

Το συγγραφικό έργο του πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν την ελληνική Ιστορία, ενώ κείμενά του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά στρατιωτικών σπουδών, διπλωματίας και κατασκοπείας.

Μεταξύ άλλων, έχει συγγράψει τα βιβλία Castles Made of Sand: A Century of Anglo-American Espionage and Intervention in the Middle East (St. Martin’s Press, 2010), το οποίο έχει μεταφραστεί στα αραβικά, με επιπλέον τρία κεφάλαια (All Prints Publishers, 2012)· Κόκκινη Ακρόπολη, Μαύρος Τρόμος: Από την Αντίσταση στον Εμφύλιο, 1943-1949 (Κοχλίας, 2005)· Κατασκοπεία στην Αρχαία Ελλάδα (Κάκτος, 2001) και Guerrilla Warfare and Espionage in Greece, 1940-1944 (Pella Publishing Co., 1992). Ο δρ André Gerolymatos έχει λάβει πολλά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις, όπως τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη συνεισφορά του στον ελληνικό πολιτισμό (2011), το Μετάλλιο του Αδαμάντινου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ ως αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του στην εθνική ασφάλεια του Καναδά (2012) και το Προεδρικό Βραβείο του Πανεπιστημίου Simon Fraser για τις υπηρεσίες του στο πανεπιστήμιο μέσω της συμμετοχής του στο δημόσιο γίγνεσθαι και της σχέσης του με τα ΜΜΕ (2012).