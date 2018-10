Εκτροχιασμός τρένου με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες στο Μαρόκο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 80 τραυματίστηκαν κατά τον εκτροχιασμό τρένου κοντά στην πρωτεύουσα του Μαρόκου, τη Ραμπάτ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Urgent Train derails between Rabat and Kenitra in Morocco pic.twitter.com/qcIMgfKmSy

— Vlad Fabian (@vlafbi) 16 Οκτωβρίου 2018