Εκτός τελικού της Eurovision η Ελλάδα, εντός η Κύπρος

Μπορεί τελικά να μην πήραμε ένα από δέκα εισιτήρια για το μεγάλο τελικό της 63ης Eurovision που πραγματοποιείται στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας και την Altice Arena αλλά η Γιάννα Τερζή με το «Όνειρό μου» πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση με ένα μουσικό κομμάτι με ελληνικούς στίχους. Αντίθετα, ένα εισιτήριο για τον τελικό εξασφάλισε η Κύπρος με την Eλένη Φουρέιρα και το «Fuego».

Από τον πρώτο ημιτελικό εισιτήριο για τον τελικό πήραν άλλες εννέα χώρες: Αυστρία, Εσθονία, Λιθουανία, Ισραήλ, Τσεχία, Βουλγαρία, Αλβανία, Φινλανδία, Ιρλανδία. Η χώρα μας εμφανίστηκε στη 14η θέση με το «Όνειρό μου» σε μουσική και στίχους Γιάννας Τερζή, Αρη Καλημέρη, Μιχάλη Παπαθανασίου και Δημήτρη Σταματίου. Τη σκηνοθετική επιμέλεια είχε η Chali Jennings. Πριν από την Ελλάδα εμφανίστηκε η Αυστρία και αμέσως μετά η Φινλανδία και ο δύο χώρες πήραν θέση για τον τελικό της Eurovision. Η Κύπρος εμφανίστηκε στην 19η και τελευταία θέση.

.@yiannaterzi has just shared her dream with us on the #ESC2018 stage with a dramatic performance #AllAboard #GRE pic.twitter.com/FcKKHeRhTp

— Eurovision (@Eurovision) 8 Μαΐου 2018