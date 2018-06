Εκταμιεύτηκε η δόση 1 δισ. ευρώ απ' τον ESM

Την εκταμίευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, η οποία εγκρίθηκε χθες, ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM).

«Η εκταμίευση του 1 δισ. ευρώ από τον ESM προς την Ελλάδα για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου μόλις έφθασε στην Ελλάδα», αναφέρει ο ESM μέσω Twitter.

€1 billion disbursement from #ESM to #Greece for arrears clearance has just arrived in Greece https://t.co/qE3x0GS0sH

— ESM (@ESM_Press) 15 Ιουνίου 2018