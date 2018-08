Εκταμίευση τελευταία δόσης και μήνυμα για μεταρρυθμίσεις

Εκταμιεύθηκε η τελευταία δόση του τρίτου μνημονιακού προγράμματος, ύψους 15 δισ. ευρώ, προς την Ελλάδα, με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ, να τονίζει για ακόμα μία φορά την «ανάγκη» συνέχισης των μεταρρυθμίσεων από την Αθήνα.

«Η Ελλάδα θα πρέπει τώρα να αποδείξει στους εταίρους και τις αγορές ότι δεσμεύεται να μην αναστρέψει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και να ακολουθήσει βιώσιμες οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που είναι αναγκαίες μακροπρόθεσμα προκειμένου να αποτελέσει μια ισχυρή οικονομία που δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις εργασίας», είπε μεταξύ άλλων ο Ρέγκλινγκ, μετά την ολοκλήρωση της εκταμίευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η εκταμίευση των 15 δισ. ευρώ εγκρίθηκε επί της αρχής από το διοικητικό συμβούλιο του ESM στις 13 Ιουλίου και η διαδικασία έγκρισης ολοκληρώθηκε την 1η Αυγούστου, σε συνέχεια των εθνικών διαδικασιών. Από το συνολικό ποσό, τα 9,5 δισ. της δόσης θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του μαξιλαριού ρευστότητας και τα 5,5 δισ. για την αποπληρωμή του χρέους.

Πλέον, το μαξιλάρι ρευστότητας αγγίζει τα 24 δισ. ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 22 μήνες χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας μετά το τέλος του τρίτου μνημονίου, που θα γίνει στις 20 Αυγούστου.

Συνολικά, η οικονομική ενίσχυση του ESM προς την Ελλάδα, στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος ανέρχεται σε 61,9 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα 86 δισ. που ήταν αρχικά διαθέσιμα. Συνολικά, ο ESM και το ΕΤΧΣ έχουν εκταμιεύσει περίπου 204 δισ. ευρώ στην Ελλάδα.

Την εκταμίευση της δόσης των 15 δισ. ευρώ χαιρέτισε μέσω Twitter και ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί.

Τη χαρακτήρισε το «τελευταίο σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM στις 20 Αυγούστου και το νέο κεφάλαιο που πρόκειται να ανοίξει», σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα τώρα έχει ένα ισχυρό μαξιλάρι για να εξομαλύνει την επιστροφή της στη χρηματοδότηση από τις αγορές».

Final disbursement of €15bn made to #Greece today: last important step towards the completion of the @ESM_Press programme on 20 August and to the new chapter that is about to open. GR now has a strong buffer to smooth its path back to market financing. @EU_Commission @EEAthina

— Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 6 Αυγούστου 2018