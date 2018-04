Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι επιχείρησαν να περάσουν τον φράκτη που ορίζει τα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με το Ισραήλ. Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως τρεις Παλαιστίνιοι έπεσαν νεκροί ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες.

Σε απάντηση της προσπάθειας των διαδηλωτών να καταστρέψουν τον φράχτη με μολότοφ και σπρώχνοντάς τον ώστε να πέσει, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έκανε επιδρομή εναντίον θέσεων της Χαμάς σε λιμάνι στη Γάζα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, από την αεροπορική επιδρομή, στην οποία επλήγησαν έξι ναυτικοί στόχοι της Χαμάς, έχουν τραυματιστεί τέσσερα μέλη της οργάνωσης, την οποία χαρακτηρίζει τρομοκρατική και υποστηρίζει ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε ώστε να σταματήσει η Χαμάς να «χρησιμοποιεί απλούς πολίτες, παιδιά, γυναίκες, ακόμη και άτομα με αναπηρία, σαν ασπίδα στην προσπάθειά της να εισέλθει σε ισραηλινά εδάφη».

Οι παλαιστινιακές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τους ακόμη τέσσερις τραυματίες.

Από τους περίπου 830 τραυματίες στα σύνορα με τη Γάζα, που τραυματίστηκαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων, δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και πέντε σε πολύ σοβαρή, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι 174 έχουν τραυματιστεί από πραγματικά πυρά.

Η νέα επίθεση των Ισραηλινών έρχεται λίγες ώρες μετά τα επικριτικά σχόλια του επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για χρήση «υπερβολικής βίας» κατά των διαδηλωτών.

Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι 10.000 Παλαιστίνιοι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις προκαλώντας «ταραχές» ενώ κάποιοι προσπάθησαν να παραβιάσουν τα σύνορα και τα στρατεύματα «λειτουργούσαν σύμφωνα με τους κανόνες» προκειμένου να σταματήσουν τη διέλευση των συνόρων.

Here is the video of the #GazaFence breach attempt from the @IDFSpokesperson camera. Israeli army claims protesters hurled hand grenades & firebombs. Can't see any in the video. 3 reportedly dead & 1 in critical condition from the incident pic.twitter.com/8I3UKJoKVI

— Asaf Ronel (@AsafRonel) 27 Απριλίου 2018