Έκρηξη με πολλούς τραυματίες σε εστιατόριο του Καναδά

Διαφεύγουν οι δύο δράστες που πυροδότησαν χθες βράδυ αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε εστιατόριο ινδικής κουζίνας στη Μισισάουγκα κοντά στο Τορόντο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκαπέντε άνθρωποι.

Όλοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ οι τρεις έχουν πολύ σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την υπηρεσία των τραυματιοφορέων της περιφέρειας Πιλ.

Οι δύο νεαροί ύποπτοι μπήκαν στο εστιατόριο, πυροδότησαν τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και διέφυγαν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η αστυνομία δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία με δύο άνδρες που φορούν σκουρόχρωμες μπλούζες με κουκούλες, καθώς μπαίνουν στο εστιατόριο και τον έναν να μοιάζει να κουβαλάει ένα πακέτο.

Explosion: Multiple people injured following reports of an explosion at Bambay Bhel Restaurant 5035 Hurontario St near Eglinton in Mississauga. pic.twitter.com/1Tb9ODag88

— Tony Smyth (@LateNightCam) 25 Μαΐου 2018