Έκκληση Γεννηματά για λήψη μέτρων στο προσφυγικό

Από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται και από την προσύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος με θέμα το Μεταναστευτικό-Προσφυγικό ζήτημα, η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά μίλησε για τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, τα οποία -όπως τόνισε- γίνονται «εκρηκτικά», εξαιτίας της νέας αύξησης των μεταναστευτικών ροών.

Η επικεφαλής του ΚΙΝ.ΑΛ. δεν δίστασε να αποδώσει ευθύνες στην Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι «οι συμφωνίες της ελληνικής κυβέρνησης οδήγησαν σε επώδυνα αδιέξοδα».

Επίσης, τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, να αποσυμφορηθούν τα νησιά και να γίνει ορθή διαχείριση των πόρων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη καθυστερεί επικίνδυνα να προωθήσει μια νέα, αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική.

Στο σημείο αυτό έστειλε το πολιτικό μήνυμα ότι οι ακροδεξιοί κι οι λαϊκιστές αξιοποιούν τις καθυστερήσεις αυτές, προκειμένου να υπονομεύσουν τις δημοκρατικές και ανθρωπιστικές αξίες της Ένωσης.

Η κ. Γεννηματά μίλησε για την ανάγκη σύστασης «Οργανισμού για την Προώθηση της Συνεργασίας ανάμεσα στα Νησιά και τις Συνοριακές Περιοχές της ΕΕ» (Agency for the Promotion of the Cooperation of Islands and Border Regions of the EU), επειδή -όπως είπε- , ενώ έχουμε δέσμη πολιτικών για τα νησιά και τις συνοριακές περιοχές, απουσιάζει το πλαίσιο, το εργαλείο για την προώθηση της συνεργασίας, ανταλλαγής καλών πρακτικών, ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών δράσης, υλοποίησης κοινών σχεδίων.

Καταλήγοντας η κ. Γεννηματά ζήτησε από την κοινοβουλευτική της ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο να υποστηρίξει την παραπάνω πρωτοβουλία.