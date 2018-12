Λήξη συναγερμού στα γραφεία του CNN στη Νέα Υόρκη

Είναι «όλα εντάξει» ανακοίνωσε η αστυνομία, που εκκένωσε για μια και πλέον ώρα χθες βράδυ τα γραφεία του CNN στη Νέα Υόρκη μετά το απειλητικό τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος προειδοποίησε για την τοποθέτηση πέντε εκρηκτικών μηχανισμών στο κτίριο του Time Warner Center.

Τίποτε ύποπτο δεν βρέθηκε, σύμφωνα με το κανάλι, ύστερα την έρευνα του κτιρίου από δεκάδες αστυνομικούς και τον αποκλεισμό της περιμέτρου στο Columbus Circle.

Η κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών είχε απαγορευτεί από την αστυνομία γύρω από το κτίριο, καθώς ομάδες πυροτεχνουργών έκαναν ελέγχους στο κτιριακό συγκρότημα.

Μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της αστυνομίας της Νέας Υόρκης ήταν σε κατάσταση αναμονής σε περίπτωση εντοπισμού βόμβας.

CNN's New York offices and studios have been evacuated due to a phoned bomb threat, the company says. In the meantime, the network has gone to taped programming. https://t.co/4cR6kjgA20 pic.twitter.com/XqekxFfX0X

— CNN Breaking News (@cnnbrk) 7 Δεκεμβρίου 2018