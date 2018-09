Εκεί όπου ο Ορσον Γουέλς συνάντησε τη Lady Gaga

Αποστολή: Βενετία

Οταν πριν από λίγα χρόνια ο Κλιντ Ιστγουντ είχε δηλώσει ότι ετοιμάζει μια νέα βερσιόν τού «Ενα αστέρι γεννιέται», ο Τύπος είχε αντιμετωπίσει το εγχείρημα με ελαφριά ειρωνεία –πόσο μάλλον όταν, σύντομα, ο Ιστγουντ αποχώρησε από το σχέδιο και τη σκηνοθεσία ανέλαβε, στην πρώτη του προσπάθεια και πίσω από την κάμερα, ο Μπράντλεϊ Κούπερ. Το αποτέλεσμα διαψεύδει κάθε κυνισμό, αρκεί κανείς να αποδεχτεί ότι η κλασική ιστορία, το μουσικό μελόδραμα που ξεδιπλώθηκε στην οθόνη για πολλοστή φορά (μετά τα ζευγάρια Τζάνετ Γκέινορ και Φρέντρικ Μαρτς του ’37, Τζούντι Γκάρλαντ και Τζέιμς Μέισον του ’54, Μπάρμπρα Στρέιζαντ και Κρις Κριστόφερσον του ’76, για να μη μιλήσουμε για Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρη Παπαμιχαήλ), είναι εξ ορισμού ένα πληθωρικό και μελαγχολικό παραμύθι.

Ετσι προσέγγισε κι ο Μπράντλεϊ Κούπερ την ταινία του, γεμίζοντάς τη συναίσθημα, δράμα, μουσική κι ένα αδιέξοδο, μεγάλο ρομάντζο, κερδίζοντας το στοίχημα με το mainstream σινεμά. Ο ίδιος, ως πρωταγωνιστής, έχει τον ακαταμάχητο συνδυασμό αρρενωπού και ευάλωτου καλλιτέχνη, η Lady Gaga, στον πρώτο της ρόλο στο σινεμά, χωρίς να υπερβαίνει την περσόνα της είναι ζεστή και τρυφερή, η ταινία δεν ξεχνά το χιούμορ, πλημμυρίζει από συγκίνηση και την ερχόμενη σεζόν όχι απλώς θα σπάσει τα ταμεία, αλλά θα φτάσει και ώς τα Οσκαρ.

Αφοσιωμένη στην ταινία, η Lady Gaga, η θεά των μεταμορφώσεων, δέχτηκε μ’ ευκολία ν’ αφήσει να φανεί, σ’ ένα μεγάλο βαθμό, το… αληθινό της πρόσωπο: «Την πρώτη φορά που βρεθήκαμε με τον Μπράντλεϊ, εκείνος κρατούσε ένα μαντιλάκι ντεμακιγιάζ και μου το ακούμπησε στο πρόσωπο» είπε η σταρ στους δημοσιογράφους. «Είναι γνωστό ότι μου αρέσουν οι μεταμορφώσεις, αλλά μου άρεσε που εδώ θα ήμουν ο εαυτός μου. Οταν ξεκίνησα την καριέρα μου, σίγουρα δεν ήμουν το πιο όμορφο κορίτσι στο δωμάτιο. Εγραφα όμως τα δικά μου τραγούδια. Επαιρναν λοιπόν τα δικά μου τραγούδια και τα έδιναν σε κοπέλες πιο όμορφες από εμένα, οι οποίες όμως δεν έγραφαν τα δικά τους τραγούδια. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι δεν ήθελα να ξαναπάρει κανείς τα τραγούδια μου!»

● Μόλις ένα χρόνο μετά τον θρίαμβο του «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου», ο Λούκα Γκουαντανίνο κατέθεσε το δικό του opus για το ιταλικό και διεθνές σινεμά, το ριμέικ της «Suspiria», της εμβληματικής ταινίας τρόμου που υπέγραψε πρώτος ο Ντάριο Αρτζέντο το 1977. Η ιστορία τοποθετείται αυτή τη φορά στο «διχασμένο Βερολίνο», στην ανατολική πλευρά, και νοτίζεται από τη γερμανική μνήμη του πολέμου, του ναζισμού αλλά και την επικαιρότητα της δίκης της RAF. Η Ντακότα Τζόνσον, ως νεαρή φέρελπις χορεύτρια, κερδίζει μια πολυπόθητη θέση στην Ακαδημία Χορού Μάρκος, κάτω από την καθηγήτρια και χορογράφο Μαντάμ Μπλανκ της Τίλντα Σουίντον –για να διαπιστώσει σταδιακά ότι τα πατώματα της Ακαδημίας ποτίζονται εκτός από ιδρώτα και με αίμα κι ότι κάτι απειλητικό και μυστηριώδες ανασαίνει στα θεμέλιά της.

Ο Γκουαντανίνο, χαρακτηριστικά εστέτ δημιουργός, ύφανε έναν θεαματικό εικαστικό, αρχιτεκτονικό, φωτογραφικό και χορευτικό ιστό, ένα εντυπωσιακό κουκούλι για την ταινία του, που χορταίνει τα μάτια. Μόνο που μέσα σ’ αυτό δεν κατάφερε να χτίσει την ανησυχία, τον καθαρό τρόμο που απαιτεί η ιστορία του, καταλήγοντας μ’ ένα πανέμορφο δημιούργημα χωρίς εντάσεις.

Κι ενώ δεν ξέρουμε και μάλλον ποτέ δεν θα μάθουμε πώς θα φανεί στον Ντάριο Αρτζέντο η επαναπροσέγγιση της ταινίας του, ξέρουμε καλά ότι ο Λούκα Γκουαντανίνο τρέφει παιδικό θαυμασμό για τον σκηνοθέτη. Οπως είπε: «Αν είμαι φαν του Ντάριο Αρτζέντο; Ω, Ντάριο! Τον αγαπώ τον Ντάριο! Δεν θα καθόμουν εδώ αν δεν ήταν ο Ντάριο. Θα σας πω και μια μικρή ιστορία.

Οταν ήμουν 15 χρόνων, ίσως και μικρότερος, στο Παλέρμο, είδα τη “Suspiria”, ενθουσιάστηκα και μετά είδα κι όλα τα έργα του. Ενα καλοκαίρι λοιπόν χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι και κάποιος είπε στη μαμά μου ότι ο Αρτζέντο είναι στην πόλη και τρώει σε ένα εστιατόριο. Και φυσικά πήγα, μόνος μου. Περίμενα για ώρες απέξω, κοιτούσα από το παράθυρο, για να τελειώσει το γεύμα του. Μάλλον ο Ντάριο τότε, γνωστός για τις παράνοιές του, θα αναρωτιόταν ποιος είναι αυτός που τον κοιτάει από το παράθυρο. Ντάριο, ήμουν εγώ!».