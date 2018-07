Εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Ε.Ε.

Ένα βήμα πίσω έκαναν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στη χθεσινή συνάντησή τους στο Λευκό Οικό μετά από εβδομάδες αδιεξόδου και απειλών, καθώς συμφώνησαν επί της αρχής ότι θα προσπαθήσουν να μηδενίσουν τους δασμούς στο εμπόριο.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι συμφώνησαν να προωθηθεί μια σειρά μέτρων για την γεωργία, τη βιομηχανία και την ενέργεια, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η σύγκρουση των δύο πλευρών.

Κάνοντας λόγο για μια «σπουδαία ημέρα» για το ελεύθερο εμπόριο και για μια «νέα φάση» στις σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ε.Ε., ο Τραμπ ανακοίνωσε πως προτίθενται να κινηθούν αμοιβαία προς τον σκοπό να υπάρχουν «μηδέν τελωνειακοί δασμοί» στις ανταλλαγές τους στη βιομηχανία, με εξαίρεση τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Θα εργαστούμε για να μειώσουμε τους φραγμούς (των δασμών) και να αυξήσουμε το εμπόριο στους τομείς των υπηρεσιών, των χημικών και των φαρμακευτικών προϊόντων, των ιατρικών προϊόντων και ακόμη και της σόγιας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο ίδιος ότι οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν από μια «εκτελεστική ομάδα εργασίας» «πολύ ευφυών ανθρώπων και από τις δύο πλευρές», με στόχο να καταστήσουν το εμπόριο πιο «δίκαιο» και «αμοιβαίο».

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 Ιουλίου 2018